ムン・ヒオクが日本で初公演！プラスウイン「MOON HEE OK JAPAN LIVE 2024」

プラスウインは、韓国女性トロット歌手四天王の1人、ムン・ヒオクが日本で初公演を「PLUSWINHALL 大阪」で行います。

プラスウイン「MOON HEE OK JAPAN LIVE 2024」

■MOON HEE OK JAPAN LIVE 2024

開催期間:2024年8月19日〜9月18日(計12公演)

開催時間:開場18:30/開演19:00

会場 :PLUSWINHALL 大阪

チケットは楽天チケットにて好評販売中!

https://r-t.jp/moonheeok2024

ムン・ヒオクは、高校3年生の1987年に、ジョンラ道、ギョンサン道、ハンギョン道の方言を題材に作った8道方言メドレーを発表し、デビューしました。

このメドレーのCDは発表してすぐ360万枚を売り上げました。

1989年、歌手ジョン・ジェウンが1984年に発表した愛の街を2集タイトル曲でリメイクし歌手としての地位を高めていきました。

今回、大阪での公演が決定し、日本進出を果たしました。

