jo0jiが「やかんの麦茶」WEB動画起用曲で初カバー、Kvi Babaや17歳・Hana Hopeの新曲など『New Music Wednesday [Podcast Edition]』が今週の注目新作を紹介

今週は……コカ・コーラ「やかんの麦茶 from 爽健美茶」WEB動画に起用されたjo0jiがカバーカバーに登場! 若い世代のリスナーを獲得するKvi Babaや弱冠17歳のアーティストHana Hopeの新曲、ドラマー石若駿が率いるAnswer to Rememberやパソコン音楽クラブの新アルバムをピックアップ! また紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。 番組への感想やリクエストはSpotifyアプリのコメント機能から投稿を。

jo0ji「Nukui」

jo0jiの新曲「Nukui」がリリースになりました。7月に「駄叉」をリリースしていたjo0jiですが、今月も新曲をリリースしています。今作はコカ・コーラシステムの「やかんの麦茶 from 爽健美茶」のWEB動画『実家への想い』篇に起用されてています。楽曲リリースに先駆けて7月18日(木)よりYouTubeにて公開されていたWEB動画には、お笑い芸人・マユリカの中谷祐太が出演し、イラストも担当。日常のふとした会話から実家に想いをはせ、幼少期から上京するまでの家族との思い出を、プロの漫画家を目指し受賞歴もある中谷直筆のイラストで振り返る内容。(このWebのムービーが凄くよかった~~。中谷さんのイラスト、ストーリーも本当に良くて、そこに載るjo0jiさんの曲がまたよかった。動画に凄くリンクするどこか懐かしさのある、心の奥の方をつかまれる温かいメロディ。jo0jiサウンドらしい鍵盤の音やコーラスワークも凄く合っていて、ラップみたいな今までにあんまり見られない歌い方もありました)今年の年明けに、Spotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』に選出されたjo0ji、3月には東京・渋谷Spotify O-EASTで行われた『Early Noise Night #16』へ出演。この番組でも何度もピックアップしていましたが、『New Music Wednesday』のカバーは今回が初となりました。なお8月17日(土)と18日(日)に幕張メッセで開催される『SUMMER SONIC』東京会場では昨年に引き続き「Spotify RADAR: Early Noise Stage」が展開され、jo0jiも出演予定です。他にも同じく2024年『RADAR: Early Noise』アーティストに選出されたMFS、サバシスター、JUMADIBA、離婚伝説や、同名プレイリストを基軸にリスナーベースを大きく伸ばしているa子、乃紫が出演。さらにこれまでに同プログラムに選出されたり、派生イベント『Early Noise Night』への出演等を経て目覚ましい飛躍を遂げたアーティストとして、Omoinotake、Tele、TOMOO、なとり、Yo-Seaが登場予定です。

Kvi Baba「Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU)」

Kvi Babaの新曲「Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU)」がリリースになりました。(今年は『POP YOURS 2024』にも出演、初日のトップバッターを務めました。ヒップホップフェス『KOBE MELLOW CRUISE 2024』でもトップバッター出演! Spotifyでは若い世代のリスナーが多く、人気楽曲はリスナー自身のプレイリスト&ライブラリからの再生割合がダントツ。ファンがKvi Babaの楽曲を気に入って繰り返し聴いている……ということですね)同作は解散したBAD HOPのメンバーでもあるG-k.i.dと、Spotifyで600万再生を突破したKvi Babaの「Luv Myself」でもコラボしたKEIJUが客演参加しています。TikTokでは楽曲の一部が先行で公開されており、2日で100万近くの再生を記録。既にこの音源を使用した動画も多く投稿されるなどリリース前から盛り上がりを見せていました。Spotifyではヒップホッププレイリスト『+81 Connect』のカバーも飾っています。

Answer to Remember「KIMOCHIS (feat. Jua)」

石若駿が率いる9人組バンドAnswer to Rememberのアルバム『Answer to Remember II』がリリースになりました。石若駿はジャズシーンをベースにくるり、椎名林檎、米津玄師、KID FRESINO、MILLENNIUM PARADEなど多くのアーティストのレコーディングやツアーに参加するドラマーです。(今一番引っ張りだこのドラマーと言っていいでしょう。本当に垣根を超えて活動されているので、自身のフィールドであるジャズからポップアーティストまで、この番組でも石若駿さんが参加した作品を本当にたくさん紹介しています。お馴染みだと思います)サンダーキャットやテラス・マーティンからも絶賛された2019年の1stアルバム『Answer to Remember』以来、4年半ぶりとなる今作は佐瀬悠輔(Tp)、MELRAW(As.Gt)、中島朱葉(As)、馬場智章(Ts、石若さんがドラマー役のサウンドを演じた映画『BLUE GIANT』で主人公の演奏を担当)、若井優也(P.Key)、海堀弘太(P.Key)、マーティ・ホロベック(Ba)、Taikimen(Per)という強力な布陣。さらに、KID FRESINO、HIMI、甲田まひる、ermhoi、Jua、Tomoki Sanders、KARAI、井上銘、閑喜弦介、二階堂貴文がフィーチャリング参加しています。(メインストリームでも大活躍している石若さんですが、同世代の共に歩んできたインディペンデント含む様々なアーティストも今作に参加しています。なのでSpotifyでは多彩なジャンル、ムードのプレイリストで各楽曲をフィーチャーしています。ちなみにアルバムリリースに向けてSpotifyではリスナー数が爆上がりしていました……先行楽曲「NEW POWER (feat. ermhoi & May Inoue)」はGlobalのジャズプレイリスト『State of Jazz』でもフィーチャーされています)Spotifyでは日本の現代ジャズシーンで活躍するアーティストをピックアップする『Modern Jazz Japan』のカバーを飾っています。

パソコン音楽クラブ「Child Replay feat.柴田聡子」

パソコン音楽クラブのニューアルバム『Love Flutter』がリリースになりました。(Answer To Rememberと同じくフィーチャリング・ゲストが多彩なアルバム!)昨年のアルバム『FINE LINE』に続く5thアルバムで、客演でNo BusesのギターボーカルCwondo、前作にも参加したLAUSBUBのメンバー郄橋芽以、シンガーソングライターの柴田聡子、『Early Noise』アーティストでもあるラッパーのMFS、Le Makeup、Haruy、そしてtofubeatsが参加しています。(パソコン音楽クラブはtofubeatsに大きな影響を受けています)ダンスミュージックをベースにしつつも非常にあたたかいサウンドです。『New Music Wednesday』には「Child Replay feat.柴田聡子」がリストインしています。

Hana Hope「サマータイム・ブルース」

Hana Hopeの新曲「サマータイム・ブルース」がリリースになりました。Hana Hopeは2006年生まれ、17歳のアーティスト。デビュー前からTOWA TEIやROTH BART BARONらの作品にボーカリストとして参加し、2019年YMO結成40周年を記念したトリビュートコンサートに13歳で参加した事をキッカケにシンガーとしての活動を本格的にスタート。2023年にはイギリスの人気エレクトロポップデュオ・HONNEがプロデュースした「We‘ve Come So Far」、1stアルバム『HUES』をリリースしています。(私が出会ったのはROTH BART BARONの2019年のアルバム『けものたちの名前』。この1曲目にフィーチャーされていました)今作はSIRUPやTokimeki Records、加藤ミリヤなど、数多くのアーティストのアレンジや楽曲を手掛けるサウンドプロデューサーT.O.Mがアレンジを担当しています。Spotifyでは日本の現行のソウルミュージックを特集するプレイリスト『Soul Music Japan』のカバーを飾っています。

