FEILER(フェイラー)とディズニーストアの共同企画商品が登場。

くまのプーさんをデザインしたグッズが、2024年8月2日(金)からディズニーストア一部店舗とオンラインストアで発売中です。

プーさんとレモンの爽やかデザイン

FEILERで人気のディズニーデザインのハンカチにプーさんが登場。

プーさんをドイツ伝統工芸織物のシュニール織で繊細に表現しています。

テーマは、プーさんとレモン。

プーさんの洋服の赤とレモンの葉の緑がアクセントになった上品な爽やかさと落ち着いた印象のデザインです。

トートバッグや巾着も

定番のハンカチだけでなく、トートバッグ、ポーチ、巾着もラインナップ。

どれもシュニール織の柔らかな生地感が楽しめるアイテムです。

プーさんとレモンのデザインを総柄で織り上げています。

レモンを持って横向きに座るプーさんは、ハンカチとはまた違った表情。

自分や大切な人へのギフトにもぴったりなプーさんグッズです。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.