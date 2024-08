GLASGOW が7月28日、東京・渋谷WWWで全国ツアー<GLASGOW pre.“NOW I SAAAAAAY TOUR”>のファイナル公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。全国ツアー<NOW I SAAAAAAY TOUR>は、4月発売のメジャーデビュー1stフルアルバム『NOW I SAY』を携えて行われたもの。GLASGOWにとっては初の全国ツアーであり、6公演目となるファイナルは過去最大キャパの渋谷WWWにmol-74を迎え、ツーマン公演として開催された。

■<GLASGOW pre. “NOW I SAAAAAAY TOUR”>2024年7月28日@東京・渋谷WWW セットリスト



01. In dreams02. Dive03. or.or.04. vvaves05. sister06. レイトショー07. それでも息を08. ともしび09. Trooper10. 休息充電11. outsider12. ラウド・クワイエット・ラウド13. FLASHBACK14. lucky15. SEABISCUIT16. lightning17. ながいおわかれencore18. In me19. teenager20. After image