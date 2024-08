SUPER BEAVERが10月2日にライブ映像作品集『LIVE VIDEO 6.5 Tokai No Rakuda Special in “2023-2024”』を、Blu-ray DiscとDVDにてリリースすることを発表した。この作品は、2023年4月17日に行われたZepp Shinjuku (TOKYO)こけら落とし公演と、10月6日にZepp Haneda (TOKYO)にて行われた“インディーズ期のSUPER BEAVER”と“メジャー再契約後のSUPER BEAVER”のツーマンともいえる[NOiD]レーベル10周年記念ライブ、そして2023年から2024年にかけて開催されたツアー<SUPER BEAVER「都会のラクダ TOUR 2023-2024 〜駱駝革命21〜」>のさいたまスーパーアリーナで迎えたファイナル公演という、これまで映像商品化されていない3本のライブ映像を収録した映像作品集。

『LIVE VIDEO 6.5 Tokai No Rakuda Special in “2023-2024”』



2024年10月2日Release予約:https://SUPERBEAVER.lnk.to/LIVEVIDEO6.5【初回生産限定盤 (2BD)】 SRXL-530〜532 ¥11,000円(税抜)-三方背ボックス-スペシャルデジパック-80Pライブフォトブック[収録曲]DISC1◆2023.04.17 Zepp Shinjuku (TOKYO)SUPER BEAVER「都会のラクダ柿落としSP 〜新宿生まれの、ラクダ〜」1. 東京流星群2. スペシャル3. ひたむき4. 名前を呼ぶよ5. mob6. 予感7. グラデーション8. シアワセ9. 嬉しい涙10. 青い春11. 秘密12. 美しい日◆2023.10.06 Zepp Haneda (TOKYO)「[NOiD] - LABEL 10th Anniversary Special Live -」[NOiD] 2013.10.06〜2020.06.0901. 鼓動02. らしさ03. ラヴソング04. あなた05. 運命06. 正攻法07. 秘密08. ありがとう[NOiD]×SONY MUSIC LABELS 2020.06.10〜01. ハイライト02. 突破口03. ひたむき04. 名前を呼ぶよ05. はちきれそう06. 儚くない07. さよなら絶望08. アイラヴユー09. 決心en1. 予感DISC2◆2024.03.24 さいたまスーパーアリーナSUPER BEAVER「都会のラクダ TOUR 2023-2024 〜駱駝革命21〜」01. グラデーション02. ひたむき03. スペシャル04. 決心05. 東京流星群06. 名前を呼ぶよ07. 値千金08. 幸せのために生きているだけさ09. 儚くない10. 閃光11. 美しい日12. 予感13. 切望14. アイラヴユー15. 小さな革命16. 青い春en1. 証明【通常盤(2BD)】 SRXL-533〜534 ¥10,000円(税抜)-三方背ボックス[収録曲]収録内容は初回生産限定盤と同内容【初回生産限定盤 (3DVD)】 SRBL-2300〜2303 ¥10,000円(税抜)-三方背ボックス-スペシャルデジパック-80Pライブフォトブック[収録曲]DISC1◆2023.04.17 Zepp Shinjuku (TOKYO)SUPER BEAVER「都会のラクダ柿落としSP 〜新宿生まれの、ラクダ〜」1. 東京流星群2. スペシャル3. ひたむき4. 名前を呼ぶよ5. mob6. 予感7. グラデーション8. シアワセ9. 嬉しい涙10. 青い春11. 秘密12. 美しい日DISC2◆2023.10.06 Zepp Haneda (TOKYO)「[NOiD] - LABEL 10th Anniversary Special Live -」[NOiD] 2013.10.06〜2020.06.0901. 鼓動02. らしさ03. ラヴソング04. あなた05. 運命06. 正攻法07. 秘密08. ありがとう[NOiD]×SONY MUSIC LABELS 2020.06.10〜01. ハイライト02. 突破口03. ひたむき04. 名前を呼ぶよ05. はちきれそう06. 儚くない07. さよなら絶望08. アイラヴユー09. 決心en1. 予感DISC3◆2024.03.24 さいたまスーパーアリーナSUPER BEAVER「都会のラクダ TOUR 2023-2024 〜駱駝革命21〜」収録曲01. グラデーション02. ひたむき03. スペシャル04. 決心05. 東京流星群06. 名前を呼ぶよ07. 値千金08. 幸せのために生きているだけさ09. 儚くない10. 閃光11. 美しい日12. 予感13. 切望14. アイラヴユー15. 小さな革命16. 青い春en1. 証明【通常盤 (3DVD)】 SRBL-2304〜2306 \9,000円(税抜)-三方背ボックス[収録曲]収録内容は初回生産限定盤と同内容【購入者特典】2024年10月2日発売となる『LIVE VIDEO 6.5 Tokai No Rakuda Special in “2023-2024”』の購入者特典が決定!各店舗・オンラインともに先着でのお渡しとなりますのでお早めに!特典のお渡しはご予約者優先となり、各店舗で無くなり次第終了いたしますのでぜひ奮ってご予約下さい!【特典内容】TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く) :オリジナルピックキーホルダーHMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く) :オリジナルポストカード(HMV ver.)TSUTAYAオンラインショッピング早期予約限定特典 :オリジナルアクリルキーホルダー(TSUTAYAオンラインショッピングver.)早期予約特典ご予約対象期間:2024年8月7日(水)20:00〜2024年9月1日(日)23:59までTSUTAYA RECORDS(一部店舗除く) :オリジナルポストカード(TSUTAYA ver.)楽天ブックス :オリジナルクリアポーチAmazon.co.jp :オリジナル巾着セブンネットショッピング :オリジナルアクリルキーホルダー(セブンネットショッピング ver.)SUPER BEAVER応援店特典 :オリジナルポストカード(応援店 ver.)【オフィシャルファンクラブ“SUPER BEAVER 友の会”会員限定特典】オフィシャルファンクラブ“SUPER BEAVER 友の会”会員様がSony Music Shopの対象カートにて『LIVE VIDEO 6.5 Tokai No Rakuda Special in “2023-2024”』を予約すると、先着で「オリジナルBIGロゴステッカー」をプレゼント