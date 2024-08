CHOI SE-ON来日！プラスウイン「2024 CHOI SE-ON 1st JAPAN FANMEETING」

プラスウインは、Big Hit EntertainmentとCJ ENMによる超大型プロジェクト「I-LAND SEASON1」に出演し大反響を呼んだCHOI SE-ONが来日し、2024年8月30日(金)〜9月1日(日)に東京・大阪で「2024 CHOI SE-ON 1st JAPAN FANMEETING」を開催します。

■2024 CHOI SE-ON 1st JAPAN FANMEETING

公演日時 : 8月30日(金)14:00/19:00

8月31日(土)19:00

9月1日(日)19:00

会場 : 8月30日 DDD青山クロスシアター

8月31日/9月1日 PLUSWINHALL OSAKA

ゲスト : Legend.choi/Brown Tigger

チケット販売日: 2024年8月1日(木)20:00〜

楽天チケット :

https://r-t.jp/choiseon089

プラスウインは、Big Hit EntertainmentとCJ ENMによる超大型プロジェクト「I-LAND SEASON1」に出演し大反響を呼んだCHOI SE-ONが来日し、2024年8月30日(金)〜9月1日(日)に東京・大阪で「2024 CHOI SE-ON 1st JAPAN FANMEETING」を開催。

CHOI SE-ONは、作曲、プロデュース、演技、ボーカルなど幅広い力量を備えたアーティストです。

CJE&M、BIGHITエンターテインメント合同アイドルサバイバルプログラム「I-LAND SEASON1」に出演し、多彩な魅力と舞台でグローバルファンに存在感を示しました。

最近では、ガールズアイドルグループ Unicodeの収録曲「呼んで」の作詞、作曲プロデュースを引き受け、プロデューサーとしての力量まで兼ね備え、能力を認められています。

2024年、自分だけの色が盛り込まれたDigital Single Renaissance:シリーズを発表し、国内歌手初のカナダマガジン「Flanelle Magazine」の画報に参加し、モデルとしての活動も活発になっていく予定です。

