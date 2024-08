瓦屋根の点検や周辺の清掃活動！全日本瓦工事業連盟『八月八日 屋根の日』

一般社団法人 全日本瓦工事業連盟(全瓦連) 青年部は、『八月八日 屋根の日』に合わせた全国での屋根の日PR活動として、令和6年8月1日(木)〜8月17日(土)まで24単組240人により、滋賀県での彦根城屋根点検清掃活動をはじめ全国各地の学校や歴史的建造物、公共施設などの屋根点検清掃、ドローンによる点検等を実施中です。

一般社団法人 全日本瓦工事業連盟『八月八日 屋根の日』

【開催概要】

○日時:令和6年8月1日(木)〜8月17日(土)

○場所:全国各地

詳細

○内容:瓦屋根の点検、周辺の清掃活動、イベント等でのPR活動

(機材及び飛行条件により実施出来ない場合があります)

また各種イベントにも参加し、リーフレットの配布などPR活動を行います。

現在、瓦屋根は新しい工法※により施工され自然災害にも強く、安全で長持ちするものになっています。

1400年もの間、利用されてきた理由を実証するべく日頃から屋根に登る貴重な若手かわらぶき職人が一致団結し屋根の日のPRを実施することで更に瓦屋根の魅力や安全性を発信していきます。

※令和4年1月施行、建築基準法109号

【屋根の日とは】

平成15年に認定された記念日で、漢字の「八」が屋根の形に似ていることや屋根の「屋=ヤ=8」を重ねるのが瓦を重ねることに通じることなどが由来とされています。

