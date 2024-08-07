¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤¬ÄÌ»»£±£¸£¹²óÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¡¡ÎòÂå£²°Ì¡¦Àî¾åÅ¯¼£¤Ë¤¢¤È£µ²ó¤ËÇ÷¤ë
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬´°Á´Éü³è¤À¡£
¡¡£·Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¤·¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢£²²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢£´²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤È¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢£¶²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Çº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤ÈÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤Ï£±£¸£¹²óÌÜ¤È¤Ê¤êÎòÂå£²°Ì¤ÎÀî¾åÅ¯¼£»á¤Î£±£¹£´²ó¤Þ¤Ç¤¢¤È£µ²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎòÂå£±°Ì¤ÏÄ¥ËÜ·®¤Î£²£µ£±²ó¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÊ»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤Ë£²ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ßÀèÈ¯¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ò±ç¸î¡££´Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï°ì·³Éüµ¢¸å¡¢½é¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¡Ö°ì»î¹ç¡¢°ì»î¹ç¤¬¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Í¡¢¤¤¤¤½ê¤Ç£±ËÜ½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔ¿¶¤Ë¤è¤êÆó·³¹ß³Ê¤â·Ð¸³¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£¶¤ÎÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¤¤è¤¤¤è¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£