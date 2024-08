TikTokクリエイター、女優、モデルの景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」(毎月第4週目 月曜〜木曜)。“ビューひな”こと景井ひなが“所長”を務め、10代のトレンドをSCHOOL OF LOCK!の生徒(リスナー)と研究していく「ビューひな総研」をお送りしています。7月25日(木)の放送では、韓国の4人組ガールズグループ「BLACKPINK(ブラックピンク)」のデビュー8周年記念映画「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS」(8月8日(木)公開)を一足先に観賞した感想を語りました。

パーソナリティの景井ひな

BLACKPINKは、JISOO(ジス)、JENNIE(ジェニー)、ROSÉ(ロゼ)、LISA(リサ)からなる2016年にデビューした4人組ガールズグループ。8月8日(木)公開の映画「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS」は、全世界で180万人を動員したワールドツアー[BORN PINK]を記録した映画です。BLACKPINKデビュー記念日の8月8日(木)より全国ロードショーが決定しています。景井:今、番組内で流しているのはBLACKPINKの「Typa Girl」という曲です。この曲の演出がすごかった! すごくゴージャスで「Typa Girl」に超合っている演出!! 私の頭に残っているのがROSÉの衣装なんだけど、めちゃくちゃかわいくて……。「このパフォーマンスがよかった」とか「この仕草やっているメンバーがかわいかった」とか、めっちゃいろんな視点で観賞できるのでマジで1回じゃ足りない! 数回観に行きます。終盤、泣きそうになっちゃいました。LISAの最後の言葉がマジでグッて心に刺さって。BLINK(ブリンク/BLACKPINKのファンの名称)がBLACKPINKを応援し続けてきた結果というか、これまでの歴史を思い出して、「推してきてよかったな」って思える言葉でした。この言葉を聞いたらマジでBLINK泣くと思うから、絶対にハンカチ・ティッシュは忘れずに持って行ったほうがいいです!映画「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS」の公開日は8月8日で、BLACKPINKのデビュー日なので覚えやすいよね。前売り券を購入すると8種類のなかからランダムで1枚フォトカードがもらえるらしいです!自分の推しを引くことを“自引き”って言うのですが、私は出会いを大切にする派なので、自引きできなかったとしても、「私はこのメンバーと出会えたから、このカードを大切にしよう」と思う派です。だけど、逆に何がなんでも当てたい派っているじゃないですか。そういうのもトレカの魅力だと思ったりもするのですが……みなさんは自引きできるでしょうか!? ぜひ、そういうことも教えてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/