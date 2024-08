SUPER BEAVERライブ映像作品集『LIVE VIDEO 6.5 Tokai No Rakuda Special in “2023-2024”』発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■これまで映像商品化されていない3本のライブ映像を収録!

SUPER BEAVERが、10月2日にライブ映像作品集『LIVE VIDEO 6.5 Tokai No Rakuda Special in “2023-2024”』をリリースする。

この作品は、2023年4月17日に行われたZepp Shinjuku(TOKYO)のこけら落とし公演と、10月6日にZepp Haneda(TOKYO)で行われた2013年からのインディーズ期のSUPER BEAVERとメジャー再契約後のSUPER BEAVERのツーマンともいえる[NOiD]10周年記念ライブ、そして2023年から2024年にかけて開催されたツアー『SUPER BEAVER「都会のラクダ TOUR 2023-2024 ~駱駝革命21~」』からさいたまスーパーアリーナで行われたファイナル公演という、これまで映像商品化されていない3本のライブ映像を収録。

全形態共通で、三方背ボックス仕様となり、スペシャルデジパック仕様の初回生産限定盤には80ページに及ぶライブフォトブックが付属される。

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

Blu-ray&DVD『LIVE VIDEO 6.5 Tokai No Rakuda Special in “2023-2024”』

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/