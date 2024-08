話題の新店18軒をまとめて紹介！ 鴨のひつまぶし専門店から、フレンチクルーラー専門店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 麺屋 ラパス(大阪・堺筋本町)

2024年7月、堺筋本町駅から徒歩2分ほどの場所に、ラーメンとパスタを掛け合わせた麺料理を楽しめる「麺屋 ラパス」がオープンしました。

麺屋 ラパス 出典:アルファシアさん

2. GionDuckRice Namba(大阪・心斎橋)

<店舗情報>◆麺屋 ラパス住所 : 大阪府大阪市中央区南本町2-3-11TEL : 06-6262-5508

2024年6月18日、心斎橋駅と四ツ橋駅、なんば駅の真ん中あたり、アメリカ村の八幡筋沿いにあるアローホテルイン心斎橋1Fに鴨のひつまぶし専門店「GionDuckRice Namba」がオープンしました。

GionDuckRice Namba 出典:かぶとん39さん

3. North Cream 中目黒店(東京・中目黒)

<店舗情報>◆GionDuckRice Namba住所 : 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-9-32 アローホテル 1FTEL : 非公開

2024年7月8日、東急東横線・東京メトロ日比谷線、中目黒駅南改札を出て東口2出口から徒歩約1分のところにオープンした「North Cream 中目黒店」は、北海道・札幌に本店を構えるソフトクリーム専門店です。

North Cream 中目黒店 出典:m.m.さん

4. 京冰菓 あてなるもの(京都河原町)

<店舗情報>◆North Cream 中目黒店住所 : 東京都目黒区上目黒2-14-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月、京都河原町駅と祇園四条駅から共に徒歩5分ほどの場所に、鴨川を眺めながら味わう大人のかき氷店「京冰菓 あてなるもの」がオープンしました。

京冰菓 あてなるもの 写真:お店から

5. P-MATTO(東京・六本木)

<店舗情報>◆京冰菓 あてなるもの住所 : 京都府京都市下京区和泉屋町162 ノーノーイエス京都店TEL : 050-5593-7053

2024年7月、六本木駅から徒歩7分ほどの場所に、本格的なイタリアンで人気を博してきた「ダルマット」が「P-MATTO(プリマット)」と名前も新たにリニューアルオープンしました。

P-MATTO 写真:お店から

6. milet(東京・代々木公園)

<店舗情報>◆P-MATTO住所 : 東京都港区西麻布1-10-8 第2大晃ビル B1FTEL : 050-5596-3829

2024年4月、代々木公園駅から徒歩3分ほどの場所に間借り営業をしていた人気かき氷店「milet」が「コーヒーとおにぎり PAMOJA 代々木公園店」内にオープンしました。

milet 出典:adapさん

7. 鮨おおが東山(京都・東山)

<店舗情報>◆milet住所 : 東京都渋谷区富ケ谷1⊶37⊶5TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月1日、京都・東山に誕生した高級リゾートホテル「シックスセンシズ 京都」内に「鮨おおが東山」がオープンしました。

鮨おおが東山 写真:お店から

8. 銀座 とんかつ 斉藤(東京・東銀座)

<店舗情報>◆鮨おおが東山住所 : 京都府京都市東山区馬町通妙法院北門前妙法院側町431 シックスセンシズ京都 B2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年3月15日、「銀座 とんかつ 斉藤」がオープンしました。熊本県産の希少豚を丁寧に低温調理で揚げるとんかつが、早くもとんかつファンの注目を集めています。

銀座 とんかつ 斉藤 写真:お店から

9. L’ESSOR(東京・外苑前)

<店舗情報>◆銀座 とんかつ 斉藤住所 : 東京都中央区銀座7-14-14 銀座7ビル B1FTEL : 050-5593-3250

2024年6月、外苑前駅から徒歩3分ほどの場所に、六本木で約7年半営業していた人気フレンチレストラン「L’ESSOR」が移転オープンしました。

L’ESSOR 写真:お店から

10. 新まき(東京・赤羽橋)

<店舗情報>◆L'ESSOR住所 : 東京都港区南青山3-3-3 リビエラ南青山 1FTEL : 050-5593-6799

2024年7月、赤羽橋駅から徒歩1分ほどの場所に、四季折々の日本料理とこだわりの焼き鳥を提供する「新まき」がオープンしました。

新まき 写真:お店から

11. オステリア ラ・ブーカ(東京・尾山台)

<店舗情報>◆新まき住所 : 東京都港区東麻布1-24-6 麻布ハイツ 103TEL : 未開通

2024年6月26日、東急大井町線・尾山台駅から徒歩約4分のところにイタリアンレストラン「オステリア ラ・ブーカ」が移転オープンしました。

オステリア ラ・ブーカ 出典:smileリリーさん

12. 三枝(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆オステリア ラ・ブーカ住所 : 東京都世田谷区等々力4-13-18 ベルステージ尾山台 1FTEL : 070-2307-4903

2024年4月、恵比寿駅から徒歩10分ほどの場所に「大人の町中華」をコンセプトにした中華料理店「三枝」がオープンしました。

三枝 出典:SunnyKingさん

13. FRECKLE donuts(東京・代々木公園)

<店舗情報>◆三枝住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-26-14 ACTビル 1FTEL : 090-5796-0022

2024年7月18日、東京メトロ千代田線・代々木公園駅1番出口から徒歩約1分のところにオープンした「FRECKLE donuts(フレクルドーナツ)」は、厳選した国産素材を使用したフレンチクルーラーの専門店です。

FRECKLE donuts 写真:お店から

14. 35MM(東京・新宿)

<店舗情報>◆FRECKLE donuts住所 : 東京都渋谷区富ケ谷1-51-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月17日、新宿駅改札内、エキナカに誕生した商業施設「EATo LUMINE(イイトルミネ)」内にスイーツショップ「35MM(サンジュウゴミリ)」がオープンしました。

35MM 出典:ふた旅さん

15. 鮨ト酒肴 富かわ(東京・吉祥寺)

<店舗情報>◆35MM住所 : 東京都新宿区新宿3-38-2 EATo LUMINETEL : 03-5925-8255

2024年7月8日、吉祥寺に「鮨ト酒肴 富かわ」がオープンしました。同じ吉祥寺にある人気店「鮨 富かわ」の2号店。早くも寿司のコースは1カ月先まで予約で埋まるなど注目を集めています。

鮨ト酒肴 富かわ 写真:お店から

16. 瀬戸内食堂ねいろ屋(東京・新宿)

<店舗情報>◆鮨ト酒肴 富かわ住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-11-3 いづみビル 1FTEL : 050-5593-8660

2024年6月24日、「瀬戸内食堂ねいろ屋」が新宿にオープンしました。荻窪にある、ミシュラン・ビブグルマンに選ばれたラーメン店「ねいろ屋」の新業態の店舗です。

瀬戸内食堂ねいろ屋 出典:ray_dada24さん

17. 丈参(東京・築地)

<店舗情報>◆瀬戸内食堂ねいろ屋住所 : 東京都新宿区西新宿7-1-4 ゼンコウビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年7月12日「丈参(たけさん)」が築地にオープンしました。以前は人形町に店舗があり、惜しまれながら閉店した後、北海道に移転。そして東京に戻って再スタートを切りました。

丈参 出典:シャンパン命さん

18. Patisserie i griega(東京・赤坂)

<店舗情報>◆築地 丈参住所 : 東京都中央区築地6-12-10 2FTEL : 03-6278-8914

2024年7月3日、「Patisserie i griega(パティスリー イ グリエガ)」が赤坂・アークヒルズ内にオープン。「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」「ジョエル・ロブション」で長年腕を振るってきたパティシエールがつくったパティスリーです。

Patisserie i griega 出典:あすも*°さん

<店舗情報>◆Patisserie i griega住所 : 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 2FTEL : 03-5544-9191

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店18軒をまとめて紹介! 鴨のひつまぶし専門店から、フレンチクルーラー専門店まで first appeared on 食べログマガジン.