NRIネットコムは、AWSジャパンによる「生成AI実用化推進プログラム※1」のパートナーに認定されました。

NRIネットコム「生成AI実用化推進プログラム」

NRIネットコムは、今回、アマゾン ウェブ サービス ジャパン(以下「AWSジャパン」)による「生成AI実用化推進プログラム※1」のパートナーに認定。

2024年7月22日より、AWSジャパンが開始した「生成AI実用化推進プログラム」は、国内の企業・組織に対し、生成AIを活用したビジネスイノベーションの実現を支援するものです。

同プログラムは「モデル開発者」向けと「モデル利用者」向けの2種類で構成され、企業・組織の生成AIの利用目的や検討状況に応じて提供されます。

総額1,000万ドル規模のサービスクレジットが用意されており、生成AIを活用、利用していきたい企業・組織はAWSからの費用の支援を受けつつ、生成AIプロジェクトを進めることができるようになります。

NRIネットコムは、同プログラムのパートナーとして、お客様による生成AIを活用したプロジェクトの推進をサポートします。

今回のパートナー認定を受け、NRIネットコムでは、AWSジャパン「生成AI実用化推進プログラム」に関する特別相談窓口を設置しました。

AWSの生成AIを活用した実績を持つエンジニアが対応します。

<AWS生成AI実用化推進プログラムに関するお問い合わせ>

https://share.hsforms.com/1id7m392wQeOkOuH5zz778Q4azno

AWSによるパートナー認定は、AWSのサービス全般への知識、生成AIへの取り組み実績を評価されたものです。

※1 AWSジャパン生成AI実用化推進プログラムの詳細は以下をご参照ください。

https://aws.amazon.com/jp/local/generative-ai-acceleration-program/

※記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特別相談窓口を設置!NRIネットコム AWSジャパン「生成AI実用化推進プログラム」パートナー認定 appeared first on Dtimes.