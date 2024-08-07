¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬µÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤à¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ë·ãÅÜ!?¡¡¡ÖÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤¬±þÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÏµÙ²Ë¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤À¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤ÏÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ç¤âÆ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÇØÈÖ¹æ5¤òÇØÉé¤¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤ÆEURO2024¤ò·è¾¡Àï¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏµÙ²ËÃæ¡£¤·¤«¤·¥ª¥Õ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¾éÃÌº®¤¸¤ê¤ÇÅÜ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºòÆü¡¢»ä¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¡£µÙ²Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤¬Èà¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ï¤¹¤°¤Ë½Ð¤¿¤ó¤À¡×
¼«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤òÌµ»ë¤·¤¿¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¾Ð´é¤ÇÅÁ¤¨¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï23-24¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥°Àï28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢19¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁá¤¯¤â¥¯¥é¥Ö¤ÎÀäÂÐÅª¤ÊÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÎÉüµ¢¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï8·î15Æü¤Ë¿·¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È¤ÎUEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ËË¾¤à¡£
El 'enfado' de Ancelotti con Bellingham porque no le coge el teléfono... y tiene que ser Vini quién le llame— MARCA (@marca) August 5, 2024
@AngelRiveroP y @jdelriomuradas pic.twitter.com/3KRg8Fqtbj