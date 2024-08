MLB(TM)の人気球団を揃えた全6種がラインナップされた、NEW ERA(R)「59FIFTY(R)」のガシャポンシリーズ最新作が到着! スタンド付きで飾りやすい、お洒落な球団キャップをチェックしてみよう。メジャーリーグ・ベースボール唯⼀の公式選手用キャップであり、 ストリートファッションのアイコンでもある「NEW ERA(R)」の 「59FIFTY(R)」がミニチュアサイズで楽しめる、バンダイのカプセルトイ「ガシャポン(R)」シリーズ「NEW ERA(R) 59FIFTY(R) MLB(TM) On-Field Cap Miniature Figure Collection」が新登場!最新弾は初となるMLB(TM)の球団キャップのスタンド付きフィギュアとなっている。

ラインナップは「ロサンゼルス・ドジャース」、「ロサンゼルス・エンゼルス」、「ボストン・レッドソックス」、「オークランド・アスレチックス」、「シカゴ・カブス」、「デトロイト・タイガース」の球団キャップ全6種。キャップの⽣地感から内部の造形、キャップ後方のバッターマンロゴまで本物を忠実に再現したハイクオリティのミニチュアキャップを並べて飾ってみてはいかがだろう。2024年8月第2週から順次展開されていくとのことなので、キャップ好きの方、野球好きの方、ぜひお手元のコレクションに仲間入りさせてみてはいかがだろう。Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.(C)2024 NEW ERA JAPAN GK