【パズドラZコラボスーパーゴッドフェス】近日開催予定

「パズドラZ」パッケージ

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、Android/iOS用パズルRPG「パズル&ドラゴンズ(パズドラ)」において、ニンテンドー3DS用ゲームソフト「パズドラZ」とのコラボフェスを近日中に開催する。

「パズドラ」公式Xは本日8月7日に、「パズドラZコラボスーパーゴッドフェス」の開催予告を投稿した。具体的な日程については明かされていないが、登場モンスターとして「命天龍・ゼルクレア」と「死天龍・アークヴェルザ」を紹介。ステータスなどを確認できるショート動画がアップされているが、開発中のため変更する場合もあるとしている。

今後のスケジュールなどはさらなる続報を待ちたい。

命天龍・ゼルクレア

死天龍・アークヴェルザ

