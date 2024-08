Aile The ShotaがシンガポールのR&Bトリオ・brb.と制作した最新シングル「jelly」を、本日8月7日にリリースした。brb.によるシグネチャーサウンドとAile The Shotaのユニークな音楽センスが相まったスムースかつソウルフルにブレンドされた本楽曲。嫉妬(jealous = jelly)という感情の混乱を探求し、安心感を求める深いニーズと愛する人を失う恐怖を浮き彫りにしたリリックで、みずみずしくメロディアスに包みこみ、ジェットコースターのような感情の渦に巻き込む1曲となっている。

ライブ・イベント情報



<Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター>日程:2025年3月16日(日) OPEN 16:00 / START 17:00会場:東京・ガーデンシアター【チケット種別・料金】VIP指定席:¥33,000 (税込)※Aile The Shota fanclub、B-Town Architect会員優先予約SS指定席:¥11,000 (税込)S指定席:¥8,800 (税込)※座席指定※小学生以上有料、未就学児入場不可