現役高校生プロデュース！第一学院高等学校／東京コンシェルジュ「宇宙るーむ」

第一学院高等学校/東京コンシェルジュ「宇宙るーむ」

ウィザスが運営する第一学院高等学校埼玉キャンパス3年生 田中 美宇(たなか・みう)さんとトラストインフィニティーが運営する東京コンシェルジュがコラボレーションし、高校生目線でプロデュースした1部屋「宇宙るーむ」が2024年7月19日(金)にオープン。

この企画は、ラジオ番組「CLUB CEO※」にて田中さんとトラストインフィニティー代表取締役の二宮が共演した際に生まれた企画で、第一学院高校のプロジェクト型学習の一環として実施されました。

東京コンシェルジュは“「東京で暮らす」を応援するマンスリーマンション”をテーマに、東京都を中心にマンスリー・ウィークリーマンションの運営等を行っています。

「コンセプトるーむ」においては、ゲームや睡眠・ダイエット・就活などさまざまなコンセプトに合った家具やインテリアなどで暮らしを輝かせる空間を提供しており、今回田中さんがプロデュースした「宇宙るーむ」もその1部屋として提供されます。

田中さんは漫画『宇宙兄弟』を読み、兄弟が宇宙飛行士に憧れ、その夢を叶えていくストーリーに感動。

「都会の中で、宇宙を身近に感じられるお部屋を作りたい!」と考え、宇宙をコンセプトにしたお部屋を作ることになりました。

このお部屋では、実際に使用することができる望遠鏡や、お部屋の中でプラネタリウムを作り出せるアイテムなど、普段とは違った日常を送ることができる空間が広がっています。

企画の中心となった田中さんはご家族と生活していることから、「ひとり暮らしのお部屋ってどんな感じなんだろう?」と実際に物件を見に行ったり、「こんなお部屋になったらいいな」というイメージを得意なイラストで表現したり、実際にお客様へお部屋を提供するために必要なプロセスなどを東京コンシェルジュのプロフェッショナルから学びながらオープンにたどり着きました。

※CLUB CEO:CMerTV代表の五十嵐 彰氏がパーソナリティーを務める、企業の経営者とZ世代が対話を通じて今と未来を学んでいくラジオ番組。

田中さんが描いたイメージ図

◆田中 美宇さん完成後コメント

沢山浮かんだアイデアから特に鮮明に想像できた「宇宙るーむ」を作りました。

お仕事後に宇宙を眺めてリラックスして、また明日からも頑張る活力を養う部屋を作ることができ、私自身も「ここに住みたい!」と心から思いました。

お部屋作りのプロセスを学び、不動産業を身近に感じることができました。

この貴重な経験を糧にし、次のステップに向けて頑張ります。

対面にて初ミーティング

物件を見学・説明

Zoomミーティング

HP掲載写真の撮影

第一学院

