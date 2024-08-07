[Alexandros]、CD｢SINGLE 2｣収録内容とジャケットビジュアルを公開
[Alexandros]が9月18日、CDシングル｢SINGLE 2｣をリリースする。同シングルの収録内容およびジャケットビジュアルが公開となった。
◆[Alexandros] 動画 / 画像
CDシングル｢SINGLE 2｣には、菅田将暉主演映画『Cloud クラウド』インスパイアソング「Boy Fearless」、3rdアルバム『Schwarzenegger』収録曲「真夜中」のリテイクVer.、9月2日から小田急線相模大野駅の列車接近メロディーとして使用される「ワタリドリ (駅メロ ver.)」に新曲1曲を加えた全4曲が収録される。
■CDシングル「SINGLE 2」
2024年9月18日(水)発売
予約リンク：https://lnk.to/Alexandros_sg2
【初回限定「SINGLE 1 TOUR」盤[DVD](CD+DVD)】UPCH-7688 \8,000(税込)
【初回限定「SINGLE 1 TOUR」盤[Blu-ray](CD＋Blu-ray)】UPCH-7689 \8,500(税込)
【初回限定「駅メロ キーホルダー」盤(CD+キーホルダー)】UPCH-7690 \3,200(税込)
【通常盤(CDのみ)】UPCH-6034 \1,700(税込)
▼CD収録内容
「Boy Fearless」
「真夜中 (Drive ver.)」
「ワタリドリ (駅メロ ver.)」
「※新曲」
※計4曲収録
▼DVD/Blu-ray収録内容
ライブハウスツアー＜SINGLE 1 TOUR＞2024.06.05(水)＠東京 新宿LOFT
・冷めちゃう・For Freedom・無心拍数・Waitress, Waitress!・Rocknrolla!・can’t explain・Rock The World・todayyyyy・Droshky!・Revolution, My Friend・真夜中 (Drive ver.)・アフタースクール・Girl A・Kick&Spin・閃光・city・Coming Summer・Forever Young・Adventure・Cat 2・Burger Queen※21曲収録
※ライブ本編、オフショットを含むオリジナルフォトブック(24ページ)
※[Alexandros]映像作品では恒例のメンバーによる副音声が収録
※駅メロ キーホルダー：ワタリドリ(駅メロver.)音源
UNIVERSAL MUSIC STOREにて対象期間内に「SINGLE 2」を予約購入された方には9/22(日) 相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館）で行われる「SINGLE 2 GIG & RADIO」FC会員チケット最速先行申込に必要なシリアルコードをお渡し致します。
※UNIVERSAL MUSIC STORE以外のCDショップではシリアルコードは取得できません。ご注意ください。
■＜CDシングル「SINGLE 2」発売＆相模大野駅 列車接近メロディ開始記念「SINGLE 2 GIG & RADIO」＞
open17:00 / start17:30
▼チケット
指定席 8,800円(税込)、着席指定席8,800(税込)
※未就学児童のご入場はできません/小学生以上はチケットが必要になります
※枚数制限：お1人様1会場につき2枚まで(申込者様+同行者様)エントリー可
※本公演はライブとFMヨコハマのレギュラープログラム「アレキとか！ドロスとか！」の公開生放送も予定しています。
チケット一般発売：2024年9月7日(土)10:00~
■映画『Cloud クラウド』
監督・脚本：黒沢 清 主演：菅田将暉
出演：古川琴音、奥平大兼、岡山天音、荒川良々、窪田正孝
赤堀雅秋、吉岡睦雄、三河悠冴、山田真歩、矢柴俊博、森下能幸、千葉哲也、松重豊
製作幹事：日活 東京テアトル
配給：東京テアトル 日活
©2024 「Cloud」 製作委員会
公式HP：cloud-movie.com
公式X：@cloudmovie2024
公式Instagram：@cloudmovie2024
■相模大野駅 列車接近メロディ
2). 放送時間：始発から終電まで(列車接近時の自動音声放送)
3). 導入駅：小田急線相模大野駅
所在地：神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1
※1日平均乗降人数：110249人 (2022年度実績)
4). 使用曲：「ワタリドリ」列車接近メロディver.
※上り線と下り線で異なるフレーズを使用します。
▼[Alexandros]と相模大野
・ボーカル&ギターの川上洋平、ギターの白井眞輝が相模原市出身。
・2023年1月、相模女子大学グリーンホール(相模原市南区相模大野)でメンバー初となる地元ライブを全国ツアーの一環として開催。公演中、「ワタリドリ」の列車接近メロディver.を即興で披露。大勢のファンから拍手と大歓声が上がる。
・列車接近メロディへの「ワタリドリ」の導入は、SNSでも期待する声が多く投稿され、“#小田急線ワタリドリ”が一時トレンドの上位に。
・地元からも期待が高まる中、相模原市、小田急電鉄株式会社、株式会社ユーケーピーエム及びユニバーサルミュージック合同会社の4者による官民連携の取組として、小田急線相模大野駅の列車接近メロディに「ワタリドリ」の導入を決定。
■野外主催フェス＜[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara＞
10月27日(日) 神奈川・相模原ギオンフィールド
open9:00 / start11:00 / 終演20:30 (予定)
▼出演者
●10月26日(土)：[Alexandros] / GLAY / go!go!vanillas / マキシマム ザ ホルモン / PEOPLE 1 / Saucy Dog / Vansire (US)
●10月27日(日)：[Alexandros] / MAN WITH A MISSION / Kroi / sumika / WANIMA / WurtS / 04 Limited Sazabys
▼チケット
●一般
・2日通し券 \23,800 (税込)
・1日券 \12,800 (税込)
●中高生割引
・2日通し券 \18,000 (税込)
・1日券 \9,800 (税込)
※小学生以下は保護者同伴に限り無料
※全券種ソールドアウト
https://eplus.jp/thisfes24/
主催：THIS FES ’24 in Sagamihara実行委員会 (株式会社UKPM/RX-RECORDS/相模原市スポーツ協会グループ/ライブマスターズ株式会社)
後援：相模原市 (70th Anniversary Sagamihara City)
協力：ユニバーサルミュージック合同会社
企画：株式会社UKPM
制作：ライブマスターズ株式会社
運営：株式会社ディスクガレージ
関連リンク
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◆＜ THIS FES ’24＞ オフィシャルサイト
◆映画『Cloud クラウド』オフィシャルサイト