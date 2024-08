¡ØBAD HOP¡Ù¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼½Ð±é·èÄê¡ª¥¨¥Ô¥«¡ØVacance¡Ù

ナイトクラブ「エピカ」は、2024年8月11日(日)開催、スペシャルクラブパーティー『Vacance』にて『BAD HOP』の元メンバー、T-Pablow・YZERR・Benjazzy・Yellow Pato・G-k.i.dの5人の出演が決定しました。

エピカ『Vacance』

ナイトクラブ「エピカ」は、2024年8月11日(日)開催、スペシャルクラブパーティー『Vacance』にて『BAD HOP』の元メンバー、T-Pablow・YZERR・Benjazzy・Yellow Pato・G-k.i.dの5人の出演が決定。

『BAD HOP』は、日本人ヒップホップアーティストとして初の約6万人を動員した東京ドーム公演を成功させ、有終の美を飾ったJAPAN No.1 キング オブ ヒップホップクルーです。

今回のライブ出演は、解散後初となります。

【JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA】

沖縄エピカとは、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』のプレパーティーにも推奨され、グローバルな視点で高田 一司氏がプロデュースしています。

国内外屈指のトップクラスDJ勢のキャスティング、サウンドセットディレクション、ヘッドライナークラスのアーティストキャスティングに拘ったパーティー制作には、独自の沖縄地域マーケティング論、クラブビジネスのブランディング戦略、リゾート地での人事戦略論を提唱する『高田 一司 (takada katsuji)』氏を2019年〜、CEO兼プロデューサーに迎え、潰れかけたナイトクラブを地方再生ナイトエンターテインメント部門で世界からも注目される、日本No.1 ヒップホップクラブとして再生しました。

〈実績〉

○日本人ヒップホップアーティスト発の約6万人を動員した東京ドームソールドアウト公演『BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME』を成功させた、元『BAD HOP』メンバーとの東京ドーム公演後初のパーティー、『Vacance』をエピカ・沖縄にて開催。

○2023年、2024年、2年連続『AK-69』 オフィシャル全国ツアー 全国唯一のクラブ会場として沖縄開催。

○元KANDYTOWN『KEIJU』2024年、東名阪神Zeppツアー 唯一のクラブ会場での開催。

○『THE WAVE』エピカにて毎週土曜日、日本No.1ヒップホップ、モンスターパーティーを名友『DJ DANBO』とプロデュース。

【開催概要】

“約6万人を動員した東京ドームソールドアウト公演「BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME」で有終の美を飾ったヒップホップクルーBAD HOPの元メンバー、T-Pablow、YZERR、Benjazzy、Yellow Pato、G-k.i.dの5人によるスペシャルライブイベント、「Vacance」が、東京ドーム公演以来、初出演にて、開催決定!

「Vacance」

◇SPECIAL LIVE:T-Pablow, YZERR, Benjazzy, Yellow Pato, G-k.i.d

◇DJ:DJ DANBO, DJ TASK, DJ C2, DJ 244, DJ COHEY

日程:2024年8月11日 日曜日

時間:OPEN 15:00/CLOSED 20:00

場所:epica OKINAWA

前売:6,500円(税込)

VIPシート予約

e+よりチケット、VIPシート、販売中

https://eplus.jp/sf/detail/4151610001

VIPチケット料金表

BAD HOP THE FINAL at 東京ドーム - Kawasaki Drift

BAD HOP THE FINAL at 東京ドーム “Locker” feat. G-k.i.d , Tiji Jojo & YZERR

BADHOP “BreatH of South” IN 日本武道館 “Asian Doll” - feat. T-Pablow, Vingo & Yellow Pato

BAD HOP - CALLIN’ feat. G-k.i.d, Bark & Benjazzy (Official Music Video)

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:30AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

◯SNS Follower

女性入場無料 & 3ドリンク

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729 (21:00〜)

070-3851-9056 (13:00〜)

