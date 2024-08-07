¡ØBAD HOP¡Ù¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼½Ð±é·èÄê¡ª¥¨¥Ô¥«¡ØVacance¡Ù

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¡þDJ¡§DJ DANBO, DJ TASK, DJ C2, DJ 244, DJ COHEY
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»þ´Ö¡§OPEN 15:00¡¿CLOSED 20:00
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https://eplus.jp/sf/detail/4151610001
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BAD HOP THE FINAL at Åìµþ¥É¡¼¥à - Kawasaki Drift
BAD HOP THE FINAL at Åìµþ¥É¡¼¥à ¡ÈLocker¡É feat. G-k.i.d , Tiji Jojo & YZERR
BADHOP ¡ÈBreatH of South¡É IN ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡ÈAsian Doll¡É - feat. T-Pablow, Vingo & Yellow Pato
BAD HOP - CALLIN¡Ç feat. G-k.i.d, Bark & Benjazzy (Official Music Video)
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¡þÇ¯ÃæÌµµÙ OPEN - CLOSED
9:00PM - 6:30AM (½µËö¡¿WEEKEND)
9:00PM - 5:00AM (Ê¿Æü¡¿WEEKDAY)
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070-3851-9056 (13:00¡Á)
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