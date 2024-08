13人組グループ・SEVENTEENが、新たなワールドツアー『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』の開催を発表した。

2024年11月29日から愛知、東京、大阪、福岡の4都市にて10公演開催する。



本公演は韓国、アメリカ、アジアで行われるワールドツアー『SEVENTEEN[RIGHT HERE] WORLD TOUR』の日本公演。この公演に先立ち、10月には12th Mini Albumの発売を予定しており、さらに日本シングルの発売も決定した。