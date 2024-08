Wanna One出身ハ・ソンウン、除隊後初めてカムバック“軍隊で忍耐力がついた”

Wanna One出身のハ・ソンウンが、8thミニアルバム「Blessed」で約2年ぶりにカムバックした。ハ・ソンウンは先月、ニューアルバム「Blessed」を発売。今回のアルバムには、同名のタイトル曲をはじめ、「I Wanna」「All I Need(feat.ERIC of THE BOYZ)」「I Already Lost You」「Mystery」の計5曲が収録された。

これまで楽曲制作に参加し、アーティストとして成長してきた彼は、今回のアルバムでも、タイトル曲「Blessed」と収録曲「I Already Lost You」の作詞に参加。さらにタイトル曲の制作にはプロデューサーでシンガーソングライターのColdeが参加し、ハ・ソンウンの新たな魅力を見ることができる。ハ・ソンウン:最近、アルバムの準備だけでなく、様々な番組や撮影、ラジオなど、すべてが久しぶりで新しい感じがします。その分楽しく、一生懸命頑張りたいですし、今回の活動をきちんとやり遂げたいという欲が出てきました。ハ・ソンウン:軍生活を通じて一番大きく変化した部分は忍耐力がついたことだと思います。イライラすることもかなりなくなりました。僕の周りにいる感謝すべき人たちに、もっと気を配りたいと思っています。音楽においては僕の個性をもっと強く表現したいと思うようになりました。これまでの音楽活動で培ってきたものに、得意なこと、新しいことを加えて、より深く濃い、僕だけの音楽カラーを作ってみたいと思っています。ハ・ソンウン:準備期間が長く、待っていただいただけに、より新しく、退屈しないものを作りたいと思いました。コンセプトフォトでも垣間見ることができるように、今まで僕がやってきたこととは異なるスタイルなので、少し不慣れなところもありましたが、僕だけのスタイルでこなすことに焦点を当てました。楽曲も、僕が出すことのできる多彩な声でレコーディングしましたので、一つのアルバムの中でも楽曲ごとに異なる魅力を感じることができると思います。ハ・ソンウン:タイトル曲「Blessed」はヒップホップベースのダンスナンバーで、クセになるサビが魅力的です。一度聴いたら最後まで聴かなくても一緒に歌えるくらい、中毒性のある楽曲です。ヒップホップベースの楽曲だと紹介したりもしますが、おしゃれな魅力がある楽曲だと紹介することもあります。聴いていると自然にリズムに乗ってしまうからです。「Blessed」を聴いた方々が、このサビにハマってくれたら嬉しいです。ハ・ソンウン:途中で出てくる群舞シーンが本当に魅力的なミュージックビデオです。画面が切り替わると繰り広げられるダンサーの皆さんとの群舞が目を引く要素になると思います。ろうそくがいっぱい置いてあるところで撮影する時、暑かった記憶があります。そのたくさんのロウソクがCGではなく、実際に火をつけた本物のロウソクでしたので、撮影場所が涼しかったにもかかわらず、すごく暑かったです。カットがかかる度にその部屋をすぐに出て、扇風機を探しました。ハ・ソンウン:歌いやすいクセになるサビに合った簡単なダンスです。全体的に力を抜きすぎた振り付けではないのですが、多くの方たちがダンスを見て楽しく真似できる要素があって、バランスの良いパフォーマンスだと思います。ハ・ソンウン:もともと仲が良かったのですが、フィーチャリングのリストに名前があった時は本当に嬉しかったです。トーンがすごく魅力的なアーティストなので、この曲とも本当によく合うだろうと思いました。予想通り本当にかっこよくやってくれたので、ありがたかったです。個人的にはこの曲を作業する時に初めて楽曲のディレクティングをしたのですが、面白くて良い経験でした。ハ・ソンウン:タイトル曲において一番大胆な試みをしましたし、それ以外の収録曲では、僕がうまく表現できて、好きなムードを維持しようと思いました。タイトル曲「Blessed」は、最初にタイトルとして提案された時、心配になりました。事務所からこれまでやったことのない感じにしてみようと言われましたし、僕も久しぶりに発売するアルバムであるだけに、新たな試みがしたいと思いました。挑戦に近い感じでしたが、僕のスタイルでこなしてみようとたくさん努力しました。僕にこのような姿もあって、これもうまくできるということを、多くの方に知ってほしいと思いました。収録曲は、ファンの皆さんや人々にとって、ハ・ソンウンと言えば思い浮かぶイメージを描き出した楽曲で構成されています。しかし、一つひとつ見てみると、多様な声色と歌い方で楽曲ごとに異なる印象を与えます。その中で一番愛着のある曲を選ぶとしたら、やはり夏にリリースされるアルバムなので、夏のドライブが連想される「All I Need」を選びたいと思います。「さあ、旅立とう Whenever you want」という歌詞が好きで、夏の爽やかさが感じられる楽曲だと思います。ハ・ソンウン:様々なジャンルを全てこなせる貴重なアーティストという修飾語がほしいです。ジャンルにとらわれない、素敵なアーティストになりたいです。ハ・ソンウン:待っていてくださり本当にありがとうございます。この感謝の気持ちを、必ず活動とステージで表現していきたいと思っています。今回のアルバム「Blessed」を楽しみにしてください。一緒に楽しめる活動になったら嬉しいです。いつも一緒にいてくれてありがとうございます!