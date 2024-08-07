Aile The Shota、シンガポールのR&Bトリオbrb.と共に制作した「jelly」リリース
Aile The Shotaが、完全復活したシンガポールのR&Bトリオ｢brb.｣と制作した最新シングル｢jelly｣をリリースした。
関連記事：Aile The Shotaが語る、いま改めて「踊る」「ダンス」というテーマにフォーカスした理由
SKY-HIが主宰する｢BMSG｣から、2022年1月に「AURORA TOKIO」のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、今年｢ARABAKI ROCK FEST.24｣、｢VIVA LA ROCK 2024｣、「Lucky Fes 2024」などの野外音楽フェスにも出演し、シティ・ポップ、ダンスミュージックをベースに頭角を現すAile The Shota。
brb.によるシグネチャー・サウンドとAile The Shotaのユニークな音楽センスが相まったスムースかつソウルフルにブレンドされた本楽曲は、嫉妬（jealous = jelly）という感情の混乱を探求し、安心感を求める深いニーズと愛する人を失う恐怖を浮き彫りにしたリリックと、みずみずしくメロディアスに包まれながら、ジェットコースターのような感情の渦に巻き込む1曲となっている。
＜リリース情報＞
Aile The Shota
｢jelly｣
https://onerpm.link/jelly
＜ライブ情報＞
「Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター」
2025年3月16日（日）東京・ガーデンシアター
OPEN 16:00 / START 17:00
X：https://twitter.com/Lethe_Shota
X(info)：https://twitter.com/lethe__info
Instagram：https://www.instagram.com/lethe_shota/
YouTube：https://www.youtube.com/@AileTheShota
TikTok：https://www.tiktok.com/@ailetheshota
Subscription：https://lnk.to/ailetheshota_strm
HP：https://ailetheshota.tokyo/
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＜リリース情報＞
Aile The Shota
｢jelly｣
https://onerpm.link/jelly
＜ライブ情報＞
「Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター」
2025年3月16日（日）東京・ガーデンシアター
OPEN 16:00 / START 17:00
X：https://twitter.com/Lethe_Shota
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