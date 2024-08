Aile The Shotaが、完全復活したシンガポールのR&Bトリオ「brb.」と制作した最新シングル「jelly」をリリースした。関連記事: Aile The Shotaが語る、いま改めて「踊る」「ダンス」というテーマにフォーカスした理由 SKY-HIが主宰する「BMSG」から、2022年1月に「AURORA TOKIO」のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、今年「ARABAKI ROCK FEST.24」、「VIVA LA ROCK 2024」、「Lucky Fes 2024」などの野外音楽フェスにも出演し、シティ・ポップ、ダンスミュージックをベースに頭角を現すAile The Shota。

brb.によるシグネチャー・サウンドとAile The Shotaのユニークな音楽センスが相まったスムースかつソウルフルにブレンドされた本楽曲は、嫉妬(jealous = jelly)という感情の混乱を探求し、安心感を求める深いニーズと愛する人を失う恐怖を浮き彫りにしたリリックと、みずみずしくメロディアスに包まれながら、ジェットコースターのような感情の渦に巻き込む1曲となっている。<リリース情報>Aile The Shota「jelly」https://onerpm.link/jelly<ライブ情報>「Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター」2025年3月16日(日)東京・ガーデンシアターOPEN 16:00 / START 17:00X:https://twitter.com/Lethe_ShotaX(info):https://twitter.com/lethe__infoInstagram:https://www.instagram.com/lethe_shota/YouTube:https://www.youtube.com/@AileTheShotaTikTok:https://www.tiktok.com/@ailetheshotaSubscription:https://lnk.to/ailetheshota_strmHP:https://ailetheshota.tokyo/