「NESTA BRAND」コラボ！HAN-KUNメジャーデビュー15周年

HAN-KUNメジャーデビュー15周年「NESTA BRAND」コラボ

レゲエ Dee Jayでもあり、湘南乃風のメンバーとしても活動中のHAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。

その第8弾として、アメリカ発のストリートウェアとレゲエ・インスピレーションを融合したデザインのストリートウェアブランド「NESTA BRAND」とのCOLLABORATIONが決定。

過去にもコラボレーションしたことがある「NESTA BRAND」から、今回はHAN-KUN 15周年オリジナルデザインのTシャツが登場。

ラスタカラーを使用したレゲエ感満載のデザインに仕上がっています。

ボディはブラックとホワイトの2色展開となっており、豊富な6サイズ展開です。

【アイテム】

HAN-KUN 15th ANNIV.×NESTA Tシャツ 5,990円

SIZE:S/M/L/XL/XXL/XXXL

※Tax in

【販売期間】

2024年8月9日(金)12:00〜

※在庫がなくなり次第終了

【受付サイト】TVAM Store「HAN-KUN」

https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=300

■ハンクン/HAN-KUN

湘南乃風のメンバーでもあり、レゲエ Dee Jayとしても活動するHAN-KUN。

メジャーデビュー15周年を記念して2024年4月7日(日)東京・日比谷野外大音楽堂・2024年4月20日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂にて『HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE 〜A-RI-GA-TO〜』を開催し、2024年7月9日(火)には『「The REGGAE ORCHESTRA」HAN-KUN 15th Anniversary Special Live』を開催した。

■NESTA BRAND

ネスタブランドは、ストリートウェアとレゲエ・インスピレーションを融合したデザインの、ストリートウェアブランドです。

ブランドの目的は単純で革新的。

(音楽のインスピレーションによって本物のウェアデザインを作成すること)

ショーン・ポール、ウェイン・ワンダー、スプラガ・ベンツ、ベレス・ハモンド、ビーニマン、ブジュ・バントンまでに及ぶレゲエミュージシャンによる強い支持を得て、ネスタブランドはレゲエ産業界でも最も知られたブランドの一つです。

