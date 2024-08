ボイス/Voice Music Entertainmentの所属アーティスト、千里-chisato-が2024年8月3日にニューシングル「DOMINO」を配信リリースしました。

千里「DOMINO」

「DOMINO」

作詞:千里

作曲:千里

編曲:Tommy

視聴&ダウンロード:

https://linkco.re/ynxnm263

・コラボジャケットアートワーク

全2種「Happiness Rain」「The Future Sing」

価格 : 1,500円(税込)

ボイス/Voice Music Entertainmentの所属アーティスト、千里-chisato-が2024年8月3日にニューシングル「DOMINO」を配信リリース。

今作のジャケットイラストは、ハンディキャップアーティストのカナピによる描き下ろしイラストと写真のコラボとなっています。

コラボジャケットアートワークのグッズ販売もスタートし、売上の一部がカナピの収入に繋がる。

・DOMINOについて…

何故か嫌な事がある時って、立て続けに起きる気がする。

ドミノみたいに次から次へと…。

でも、ドミノって倒れた後に少し遠くから見てみると、意外と美しいと感じたりする。

だから、過去に嫌な事があっても、少し時間がたてば、次から次へと過去と現在(いま)が繋がり、アートのように美しく感じる時がくる。

そんな前向きになれる楽曲になっています。

【千里-chisato-コメント】

2023年秋。

いつも通り目覚めると、歩けないほどの腹痛が襲い、すぐに病院へ行きました。

検査をしたところ、大きな筋腫を含め、数個の筋腫があり、それが原因で腹痛が起きていました。

その後、筋腫を小さくする為に半年ほど薬を飲み、その副作用からか、体が熱くなったり、急にイライラしたり、悲しくなったり、不安定な感情になりました。

そんな感情を言葉に書き出すと、少しずつモヤモヤした何かが溶けていくような感覚になり、音に乗せて自分の思いを書く事が、自分の生きがいなんだと改めて思いました。

この曲を書いていくうちに、同じように悩んでる人がいるのであれば、その人にこの楽曲が届いて、少しでもモヤモヤが溶けて楽になるかもしれないと思い、曲を完成させました。

そんな中、就労継続支援A型事業所を運営するありがとうファーム主催の「緊急PARAメッセージフェス」というイベントに行きました。

2024年の4月から、障害福祉のルールが変わったことにより、緊急で開催され、障がい者がどのように社会で生きていくのか。

共に生きる社会にするには、どうすれば良いのか。

などをテーマに、話し合いが繰り広げられました。

障がいを持たれた方、本人の声で「働きたくても仕事がない」という声があり、それを聞いた時に数年前から『アート×音楽』をしたいと思っていたので、今回の楽曲でコラボし、一緒にお仕事をしたいと思い、このプロジェクトを企画しました。

■千里-chisato-プロフィール

岡山県里庄町出身シンガーソングライター

2013年にVoice Music Entertainmentに所属し本格的に活動を開始。

2016年12月にリリースした3rd miniAlbum「RAINBOW」がTSUTAYA J-POPのデイリーランキングで13位にチャートイン。

2021年8月には4th Single「祈りそして願う」がアメリカのiTunesチャート〈J-POP部門〉で36位にチャートイン。

この楽曲は2018年に甚大な被害をもたらした“西日本豪雨”の復興支援ソングとして制作し被災に遭われた方へ全額寄付を行なった。

その他メジャーアーティストとの共演、TVCM楽曲提供、FM岡山「#tap」ラジオDJ、映像制作など幅広く活動を行っている。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジャケットイラストはカナピによる描き下ろし!千里「DOMINO」配信リリース appeared first on Dtimes.