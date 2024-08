暖房効率を高めるエアコンルーバー設置タイプ！MAXWIN　車載用小型扇風機「K-FAN05」

カー用品ブランド「MAXWIN」を運営する昌騰は、発売後即完売した、エアコン効率を高めるエアコンルーバー設置タイプの車載用小型扇風機「K-FAN05」を再入荷しました。

MAXWIN 車載用小型扇風機「K-FAN05」

MAXWIN K-FAN05

■「K-FAN05」商品紹介

◆3段階の風量調節可能な車載用小型扇風機

エアコンルーバーに設置でき、エアコンからの風を効率よく車内に循環でき省エネにもつながります。

◆電源はUSBから手軽に取得

車内だけでなく室内などでも使用できます。

カーチャージャーやUSB-ACアダプター/パソコンなど様々な機器に対応します。

◆ボタン操作で3段階の風量調節が可能

ボタンを短押しするごとに弱/中/強/OFFに切り替わります。

◆角度調整可能なエアコン送風口クリップ

ルーバーに挟み込むクリップ部は自由に角度を調整でき、エアコンの風をお好きな風向きに調節できます。

◆ボタン長押しでLEDライトのON/OFF切替

カラフルな光が車内を鮮やかに照らします。

※光の色は自動的に切り替わります。

