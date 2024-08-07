¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤«¤éÃÞÇÈÂç¤Ë¿Ê¤ßÁ´¹ñÀ©ÇÆ ¥×¥í¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÏÊÕÀµÏÂ¤Ï¤Ê¤¼¥À¥¤¥¨¡¼¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤«
ÅÏÊÕÀµÏÂ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡ÅÏÊÕÀµÏÂ»á¤Ï¡¢¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ëº´²ìÀ¾¤«¤éÃÞÇÈÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢¸øÎ©Âç¤È¤·¤Æ½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÅìµþ¥¬¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë¤ÏÊä¶¯Áª¼ê¤È¤·¤Æ½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¡¢²Ú¡¹¤·¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤¬¡¢Åö½é¤Ï¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬°ìÅ¾¡¢27ºÐ¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ËÆþ¤ê¡£¤Ê¤¼ÅÏÊÕ»á¤Ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤à³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÃÞÇÈÂç¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¡Û
¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö¤Ê¤Ù¤¸¤¤¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ÅÏÊÕÀµÏÂ»á¡¡photo by Sankei Visual
¨¡¨¡¡¡º´²ìÀ¾¹â¤Ï¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤âÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡¡¤â¤¦ÂçÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢24ºÐ¾å¤Ë¶áÅ´¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±ÊÊ¥ÍÎ»°¤µ¤ó¡¢16ºÐ¾å¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¶áÅ´¡¢ºå¿À¤Î£³µåÃÄ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿±ÊÈøÂÙ·û¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¹â¹»£²²Æ¡¢£³²Æ¤Èº´²ì¸©Âç²ñ½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¼óÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃÞÇÈÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÄÌ»»58»î¹ç21¾¡13ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.81¡£¾®ÎÓ¾¼Â§¡Ê¸µ¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤È¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤Ç¡¢¸øÎ©Âç¤È¤·¤ÆÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡¡¥×¥í¤ÎÏÃ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÊì»Ò²ÈÄí¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¤Ë½¢¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¿ÆÀÌ¤«¤é¤âÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÞÇÈÂç¤Ï³Ø¹»¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¯¡¢Åö»þ¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¾ËÜÏÂÈþ¤µ¤ó¡Ê1981Ç¯µð¿Í¥É¥é¥Õ¥È³°¡Ë¤°¤é¤¤¡£¥×¥íÆþ¤ê¤Î»×¤¤¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¤¿¤À¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿Áª¼ê¤È¤âÂ¿¤¯ÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÏÊÕ¡¡¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÆüÂÎÂç¤äÅì³¤Âç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÂÎÂç¤Î±àÀî°ìÈþ¤µ¤ó¡Ê85Ç¯¥í¥Ã¥Æ¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡Ë¤ÎÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥«¡¼¥Ö¡¢Åì³¤Âç¤Îº´Æ£¿¿°ì¤µ¤ó¡Ê92Ç¯¥À¥¤¥¨¡¼¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡Ë¤Î¶¯¸ª¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¤ÏÅì¼Ç¤ÎÃ°ÇÈ·òÆó¤µ¤ó¡Ê91Ç¯¥í¥Ã¥Æ¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡Ë¤Î¶¯ÂÇ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¤Ê¤¼¥×¥íÆþ¤ê¤Ë¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤â¥×¥íÆþ¤ê¤Ï27ºÐ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÅìµþ¥¬¥¹¤Ë¿Ê¤ß¡¢·§Ã«ÁÈ¤ÎÊä¶¯Áª¼ê¤È¤·¤ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Áª¼ê¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï......¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í£´Ç¯ÌÜ¤Î92Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¤«¤é£µ°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú£±Ç¯ÌÜ¤Ë´°Åê¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¡Û
¨¡¨¡¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é°ì·³¤ÇÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¡¡¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î93Ç¯¤Ë½é¾¡Íø¤ò´°Åê¤Ç¾þ¤ê¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ë¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç£´¾¡¡£¥×¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¼«¿®¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÂ«¤Î´Ö¤Ç¤·¤¿¡£²¦Äç¼£´ÆÆÄ£±Ç¯ÌÜ¤Î95Ç¯¡¢½ÕÀè¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÍø¤ÏÓ¤Îº¸¸ª¤ò¶¯ÂÇ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡ÖÁª¼êÀ¸Ì¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Û¤É¤ÎÄË¤ß¤Ç¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¤½¤Î95Ç¯¤«¤é£µÇ¯´Ö¤ÏÌ¤¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¡¡99Ç¯¤Ë¥À¥¤¥¨¡¼¤Ï½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£98Ç¯¥ª¥Õ¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¤È°ì½ï¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²¦´ÆÆÄ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÆ¹¾å¤²¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾Á°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¡Ö³Ð¸ç¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Èø²Ö¹âÉ×Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼êÅÁ¤¤¤Î»þ¤Ç¤â²¿¤«¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡Èø²Ö»á¤ÏÁ°Ç¤¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¥³¡¼¥Á»þÂå¡¢¡ÖÌîÂ¼¹îÌéºÆÀ¸¹©¾ì¤Î¸½¾ì´ÆÆÄ¡×¤Î°ÛÌ¾¤¬¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¡¡¤¢¤È¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Èø²Ö¤µ¤ó¤¬¡ÖÀµÏÂ¤Ë¤â¤¦1Ç¯Í±Í½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÍê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤Ê¤µ¤¤¡£147¡¢8¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò142¡¢3¥¥í¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÄãÌÜ¤ËÅê¤²¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ì¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¡ÚON¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à·èÀï¤ÇÊ³Æ®¡Û
¨¡¨¡¡¡2000Ç¯¤Ë60»î¹çÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åêµå²ó¤Ï85¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¡×¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡¡99Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë£²¥±¥¿¾¡ÍøÅê¼ê¤¬£µ¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢00Ç¯¤Ï¥¼¥í¡£Ä¹ÉÚ¹À»Ö¤µ¤ó¤äµÈÅÄ½¤»Ê¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²¿¤È¤«ÍÞ¤¨¤Î¥í¥É¥Ë¡¼¡¦¥Ú¥É¥é¥¶¡Ê35¥»¡¼¥Ö¡Ë¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤´¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢03Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç·×211»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡00Ç¯¤Îµð¿Í¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¿Î»ÖÉÒµ×¤µ¤ó¡¢À¶¿åÎ´¹Ô¤µ¤ó¡¢¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó¡¢¹¾Æ£ÃÒ¤µ¤ó¡¢Æó²¬ÃÒ¹¨¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶½ÅÎÌÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¡¡»°ÎÝÂ¦¤Ë²¦Äç¼£´ÆÆÄ¡¢°ìÎÝÂ¦¤ËÄ¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¡£·ë¶É£²¾¡£´ÇÔ¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè£²Àï¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´Ë«Èþ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¤½¤ì°Ê³°¡¢¥×¥í¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤»×¤¤½Ð¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÅÏÊÕ¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¡¢93Ç¯¤Î½éÀèÈ¯¤Î¶áÅ´Àï¤Ç¤¹¤Í¡££¹²ó¤ËÊø¤ì¤Æ£µ¼ºÅÀ¤·¡¢ÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿½é¾¡Íø¤ò¥Õ¥¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥×¥íÆþ¤ê»þ¤Îº¬ËÜÎ¦É×´ÆÆÄ¤Ï¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î£²·î£±Æü¤«¤é¹ÈÇòÀï¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£04Ç¯¤ÎÍî¹çÇîËþ´ÆÆÄ¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬ºÇ½é¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤àËÜ¤òÁ¦¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¹«´Ö¸À¤ï¤ì¤ë"¥³¥ï¥â¥Æ"¤È¤Ï°ã¤¦°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¦´ÆÆÄ¤Ï°ÎÂç¤Ç¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢ÌµÂÌ¤Ê»Íµå¤Ï¥À¥á¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÏÊÕÀµÏÂ¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤Þ¤µ¤«¤º¡Ë¡¿1966Ç¯£´·î12Æü¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¡£º´²ìÀ¾¤«¤éÃÞÇÈÂç¤Ø¿Ê³Ø¡£87Ç¯½©¤Î¿ÀµÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¹ñ¸øÎ©Âç½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤Ë¿Ê¤ß¡¢92Ç¯¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë·§Ã«ÁÈ¤ÎÊä¶¯Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£Æ±Ç¯½©¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤ËÀèÈ¯¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç£´¾¡¤¹¤ë¤â¡¢95Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤·¤«¤·2000Ç¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£03Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¡£°úÂà¸å¤¬Ê¡²¬Âç¤ÎÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¡²¬Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÉô¹Ö»Õ¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¯¥¹Àì¹¶¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÌîµåÉô¤Î»ØÆ³¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë