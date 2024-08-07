»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÎÃË¤¬¸¼´Ø¸ý¤ÇÊ®¼Í¤« ½÷À¤Î¼«Âð¸¼´Ø¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ìー ·×²èÅªÈÈ¹Ô¤Î²ÄÇ½À
·§ËÜ»ÔËÌ¶è¿¢ÌÚÄ®¤Ç¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é½÷À¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸µÆ±Î½¤ÎÃË¤¬»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À¤Î¼«Âð¸¼´Ø¤ÇºÅÎÞ¥¹¥×¥ìー¤¬»È¤ï¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï7·î2Æü¡¢·§ËÜ»ÔËÌ¶è¿¢ÌÚÄ®¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ë¤È¤á¤é¤ì¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»³¼¯»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î½÷À(58)¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢½÷À¤Î¼ó¤òÄù¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢7·î30Æü¡¢½÷À¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¸µÆ±Î½¤Ç¡¢»³¼¯»Ô²¼µÈÅÄ¤Î±àÂ¼·½»ÊÍÆµ¿¼Ô(51)¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢½÷À¤Î¼«Âð¤Î¸¼´Ø¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ìー¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÉ¤Ê¤É¤Ë¥¹¥×¥ìー¤ÎÀ®Ê¬¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¸¼´Ø¤À¤±¤ËÁè¤Ã¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï±àÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥¹¥×¥ìー¤ò¸¼´Ø¸ý¤ÇÊ®¼Í¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ï¼þ°Ï¤ËŽ¢±àÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤«¤ìº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ£¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢±àÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¹¥°Õ¤òÊç¤é¤»¤¿·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»¦³²¸½¾ì¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë±àÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂ¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£