¹Ã»Ò±à½é¤Î2ÉôÀ©Æ³Æþ¤â¡ÄÂ¤Ä¤êÃæÃÇ¢ª¤ª¤ó¤Ö¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡¡¸á¸å4»þ¤Ç¤âµ¤²¹35ÅÙ
Âè1»î¹ç¤ÈÂè2»î¹ç¤Î´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¡¢´ÑµÒ¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨
¡¡2ÉôÀ©¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À½ë¤¹¤®¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬7Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«Ëë¡£º£Ç¯¤«¤é½ë¤µÂÐºö¤Ç¡Ö2ÉôÀ©¡×¤¬½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂè1Æü¤«¤é¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢Âè2»î¹ç¤Î±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî¡Ë-·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡ËÀï¤Ç¡¢Â¤ò¤Ä¤é¤»¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ØÂàÈò¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÂè3Æü¤Þ¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë»þ´ÖÂÓ¤òÈò¤±¡¢¡Ö¸áÁ°¤ÎÉô¡×¤È¡Ö¸á¸å¤ÎÉô¡×¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âè1Æü¤Ï¸áÁ°10»þ³«»Ï¤ÎÂè1»î¹ç¡ÊÍÅÄ¹©-¼¢²ì³Ø±à¡Ë¤¬¸á¸å0»þ26Ê¬¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢3»þ´Ö34Ê¬¤â¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢Âè2»î¹ç¤Ï¸á¸å4»þ¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£Âè1»î¹ç¤ÈÂè2»î¹ç¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ë¤âºò²Æ¤«¤é¡¢5²ó½ªÎ»»þ¤Ë10Ê¬´Ö¤Î¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¸á¸å4»þ°Ê¹ß¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂè2»î¹ç¤â¸á¸å4»þ³«»Ï¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±ÑÌÀ¤Ï6²óÉ½¤Î¼é¤ê¤Ç¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤Î¾®Èôµå¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥í¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¶¯ÂÇ¤ÎÃæ·ø¼ê¡¦É´¡¹¡Ê¤É¤É¡Ë°¦µ±³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿¸å¡¢º¸Â¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤º¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤ª¤Ö¤é¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ËÂà¤¤¤¿¤Î¤À¡£»î¹ç¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯ÃæÃÇ¤µ¤ì¡¢É´¡¹¤Ï¼£ÎÅ¸å¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¡¢Âè2»î¹ç¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¸á¸å4»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤â35ÅÙÁ°¸å¤Î¹â²¹¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë