¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤¬ºòµ¨ÈôÌö¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë¤òÇã¼èOPÉÕ¤¥ì¥ó¥¿¥ë¡ª¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÇãÌá¾ò¹àÊÝ»ý
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ï7Æü¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤«¤é¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë(19)¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó¤ÏÇã¼è¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î1Ç¯¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
15ºÐ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ëÆþ¤ê¤·¤¿¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë¡£185Ñ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ý¤Ä¹¶·âÅªMF¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤È¤È¤â¤Ë¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥»¥ê¥¨A¤ò¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤È¡¢¸ø¼°Àï32»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Ç¤Î³èÌö¤òº£Ç¯3·î¤ÎÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë·Ò¤²¡¢Àè¤Î¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«2024¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î1st¥Á¡¼¥à¤Ç¤âÀïÎÏÆþ¤ê¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÍ¥Àè¤·¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ç¡¦¥¼¥ë¥Ó¿·ÂÎÀ©²¼¤ÇÊä¶¯¤¬¿Ê¤à¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Ë¥³¥í¡¦¥¹¥¥éµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤Ï100Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó1²¯6000Ëü±ß)¡£¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤¬Çã¤¤¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï3500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó56²¯2000Ëü±ß)¡Ü¥¢¥É¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÃ¶¤ÏÂß¤·½Ð¤·¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤À¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ÊÉüµ¢¤âÇ°Æ¬¤Ë·ÀÌó¤ò2029Ç¯²Æ¤Þ¤Ç±äÄ¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇãÌá¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ¤·¡¢¤½¤Î³Û¤Ï4000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó64²¯2000Ëü±ß)¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£
15ºÐ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ëÆþ¤ê¤·¤¿¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë¡£185Ñ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ý¤Ä¹¶·âÅªMF¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤È¤È¤â¤Ë¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥»¥ê¥¨A¤ò¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤È¡¢¸ø¼°Àï32»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Ç¤Î³èÌö¤òº£Ç¯3·î¤ÎÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë·Ò¤²¡¢Àè¤Î¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«2024¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Ë¥³¥í¡¦¥¹¥¥éµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤Ï100Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó1²¯6000Ëü±ß)¡£¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤¬Çã¤¤¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï3500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó56²¯2000Ëü±ß)¡Ü¥¢¥É¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÃ¶¤ÏÂß¤·½Ð¤·¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤À¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ÊÉüµ¢¤âÇ°Æ¬¤Ë·ÀÌó¤ò2029Ç¯²Æ¤Þ¤Ç±äÄ¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇãÌá¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ¤·¡¢¤½¤Î³Û¤Ï4000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó64²¯2000Ëü±ß)¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£