TOMORROW X TOGETHER、米「MTV VMA」にノミネート！2年連続受賞に期待

TOMORROW X TOGETHERが、アメリカの音楽授賞式「MTV Video Music Awards」(以下、「MTV VMA」)で2年連続受賞に挑戦する。「2024 MTV VMA」が8月6日(以下、現地時間)に公式ホームページを通じて発表した今年の受賞候補リストによると、TOMORROW X TOGETHERは4月に発売した6thミニアルバム「minisode 3: TOMORROW」のタイトル曲「Deja Vu」で「Best K-Pop」部門にノミネートされた。

「MTV VMA」は「グラミー賞」「ビルボードミュージックアワード」「アメリカンミュージックアワード」と共に、アメリカ4大大衆音楽授賞式に挙げられる。今年の授賞式は9月10日、ニューヨークのUBSアリーナで開催される。TOMORROW X TOGETHERは昨年、「MTV VMA」で「Best K-Pop」と「今年のPUSHパフォーマンス(PUSH Performance of the Year)」「今年のグループ」「ソング・オブ・サマー」の4つの部門にノミネートされた。彼らはMTVがパフォーマンス映像、インタビュー、デジタルコンテンツなどを通じて、一組のアーティストを集中照明するグローバルキャンペーン「MTV PUSH」に選ばれた12チームが競合した「今年のPUSHパフォーマンス」で受賞の栄光を手にした。これにより、現在のグローバル音楽市場でもっとも注目すべきアーティストとして認められた。また、この授賞式で歴代K-POPアーティストのうち、デビュー後最短期間でパフォーマンスを披露する新記録を立てた。TOMORROW X TOGETHERが「Best K-Pop」の受賞候補に指名されたのは、今年で4回目だ。彼らはデビュー4ヶ月目の2019年7月、デビューアルバム「夢の章:STAR」の収録曲「Cat & Dog」で「MTV VMA」に初めてノミネートされ、話題を集めた。翌年の1stフルアルバム「夢の章:MAGIC」のタイトル曲「9と4分の3の乗り場で君を待つ(Run Away)」、2023年の5thミニアルバム「名前の章:TEMPTAION」のタイトル曲「Sugar Rush Ride」が同じ部門の受賞候補となった。彼らは3回目のワールドツアーの一環として、「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'ACT : PROMISE' IN JAPAN」を開催している。東京ドームと京セラドーム大阪に続き、今月4〜5日にバンテリンドームナゴヤで公演を行ったTOMORROW X TOGETHERは、9月14〜15日にみずほPayPayドーム福岡で日本ツアーのフィナーレを飾る。