浦和vs柏 スタメン発表
[8.7 J1第25節](埼玉)
※19:30開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 23 井上黎生人
MF 3 伊藤敦樹
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 21 大久保智明
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 19 本間至恩
MF 25 安居海渡
MF 47 武田英寿
FW 41 二田理央
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 16 片山瑛一
MF 6 山田雄士
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
FW 14 小屋松知哉
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 32 関根大輝
DF 50 立田悠悟
MF 29 島村拓弥
MF 48 熊澤和希
FW 15 木下康介
FW 19 細谷真大
監督
井原正巳
※19:30開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 23 井上黎生人
MF 3 伊藤敦樹
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 21 大久保智明
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 19 本間至恩
MF 47 武田英寿
FW 41 二田理央
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 16 片山瑛一
MF 6 山田雄士
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
FW 14 小屋松知哉
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 32 関根大輝
DF 50 立田悠悟
MF 29 島村拓弥
MF 48 熊澤和希
FW 15 木下康介
FW 19 細谷真大
監督
井原正巳