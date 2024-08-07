[8.7 J1第25節](デンカS)

※19:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 1 小島亨介

DF 3 トーマス・デン

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 25 藤原奏哉

DF 31 堀米悠斗

MF 6 秋山裕紀

MF 8 宮本英治

MF 14 長谷川元希

MF 22 松田詠太郎

MF 27 長倉幹樹

FW 99 小野裕二

控え

GK 21 阿部航斗

DF 32 長谷川巧

DF 35 千葉和彦

DF 45 稲村隼翔

MF 20 島田譲

FW 7 谷口海斗

FW 17 ダニーロ・ゴメス

監督

松橋力蔵

[ジュビロ磐田]

先発

GK 21 三浦龍輝

DF 15 鈴木海音

DF 26 西久保駿介

DF 36 リカルド・グラッサ

DF 50 植村洋斗

MF 7 上原力也

MF 10 山田大記

MF 16 レオ・ゴメス

MF 23 ジョルディ・クルークス

MF 40 金子翔太

FW 11 ジャーメイン良

控え

GK 24 杉本光希

DF 6 伊藤槙人

MF 14 松本昌也

MF 19 ブルーノ・ジョゼ

MF 31 古川陽介

FW 55 渡邉りょう

FW 99 マテウス・ペイショット

監督

横内昭展