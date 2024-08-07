新潟vs磐田 スタメン発表
[8.7 J1第25節](デンカS)
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 3 トーマス・デン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 6 秋山裕紀
MF 8 宮本英治
MF 14 長谷川元希
MF 22 松田詠太郎
MF 27 長倉幹樹
FW 99 小野裕二
控え
GK 21 阿部航斗
DF 32 長谷川巧
DF 35 千葉和彦
DF 45 稲村隼翔
MF 20 島田譲
FW 7 谷口海斗
FW 17 ダニーロ・ゴメス
監督
松橋力蔵
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 15 鈴木海音
DF 26 西久保駿介
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 10 山田大記
MF 16 レオ・ゴメス
MF 23 ジョルディ・クルークス
MF 40 金子翔太
FW 11 ジャーメイン良
控え
GK 24 杉本光希
DF 6 伊藤槙人
MF 14 松本昌也
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 31 古川陽介
FW 55 渡邉りょう
FW 99 マテウス・ペイショット
監督
横内昭展
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 3 トーマス・デン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 6 秋山裕紀
MF 8 宮本英治
MF 14 長谷川元希
MF 22 松田詠太郎
MF 27 長倉幹樹
FW 99 小野裕二
控え
GK 21 阿部航斗
DF 32 長谷川巧
DF 35 千葉和彦
DF 45 稲村隼翔
FW 7 谷口海斗
FW 17 ダニーロ・ゴメス
監督
松橋力蔵
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 15 鈴木海音
DF 26 西久保駿介
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 10 山田大記
MF 16 レオ・ゴメス
MF 23 ジョルディ・クルークス
MF 40 金子翔太
FW 11 ジャーメイン良
控え
GK 24 杉本光希
DF 6 伊藤槙人
MF 14 松本昌也
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 31 古川陽介
FW 55 渡邉りょう
FW 99 マテウス・ペイショット
監督
横内昭展