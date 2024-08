SEVENTEENが、ワールドツアー<SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN>の開催を発表した。本ツアーは、韓国、アメリカ、アジアで行われるワールドツアー1<SEVENTEEN[RIGHT HERE] WORLD TOUR>の日本公演。11月29日から愛知、東京、大阪、福岡の4都市にて10公演開催される。この公演に先立ち、10月には12thミニアルバムの発売を予定しており、さらに日本シングルの発売も決定している。

<SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN>

[愛知] バンテリンドーム ナゴヤ

2024年11月29日(金)

2024年11月30日(土)



[東京] 東京ドーム

2024年12月4日(水)

2024年12月5日(木)



[大阪] 京セラドーム大阪

2024年12月12日(木)

2024年12月14日(土)

2024年12月15日(日)



[福岡] みずほPayPayドーム福岡

2024年12月19日(木)

2024年12月21日(土)

2024年12月22日(日)

