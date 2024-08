2PM、godとTWICEに続き「タンタラJYP」に出演！予告映像も公開

2PMが「KBS大企画 - デビュー30周年特集タンタラJYP」(以下、「タンタラJYP」)のゲストとして出演する。KBSは本日(7日)、「2PMのJun. K、ニックン、ウヨン、チャンソンが『タンタラJYP』のゲストとして出演する」と明らかにした。これと共に、KBS 2TVとKBS KpopのYouTubeチャンネルを通じて予告映像も公開された。映像ではパク・ジニョン(J.Y. Park)が作詞・作曲した2PMの楽曲「Heartbeat」のBGMが流れ、K-POPファンをときめかせた。

2008年にデビューした2PMは、パク・ジニョンのプロデュースの下、「10 out of 10」「Again&Again」「Heartbeat」「I'll Be Back」など多数のヒット曲を発売し、愛されてきた。特に当時、音楽界では稀な難度の高いアクロバットのパフォーマンスと男性的なビジュアルでファンを魅了し、“野獣アイドル”ブームを巻き起こした。TWICEとgodが「タンタラJYP」のゲストに決定した中、2PMの信じて見ることのできるパフォーマンスが加わり、これまで見たことのないハイクオリティな公演が披露される予定だ。「タンタラJYP」は30日の午後7時、KBSホールで収録が行われる。