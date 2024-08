人生を記録に残せるAI活用新ツール！アット・イーズ「Lifebook Maker」

アット・イーズは、2024年8月8日、AIを活用した革新的な自分史作成ウェブアプリ「Lifebook Maker」をリリースします。

アット・イーズは、2024年8月8日、AIを活用した革新的な自分史作成ウェブアプリ「Lifebook Maker」をリリース。

本サービスは、誰でも簡単に自分の人生を振り返り、魅力的な物語として残すことができる画期的なツールです。

■サービス概要

「Lifebook Maker」は、生年月日と居住地を入力するだけで、AIが自動的に質問を生成し、ユーザーの回答をもとに個人の物語を紡ぎ出す、まったく新しい自分史作成サービスです。

■主な特徴

「Lifebook Maker」は、生年月日と居住地の入力だけで開始する 直感的な操作です。

ユーザーの人生に合わせた適切な質問をAIが自動生成し、AIとの会話形式で思い出を掘り起こします。

入力と同時に物語が形成されるので、リアルタイムなストーリー生成が可能です。

写真の追加や文章の編集などカスタマイズ機能を利用いただき、誰でも簡単に自分の人生を振り返り、魅力的な物語として残すことが可能です。

また、スマートフォン、タブレット、PCとマルチデバイスで利用が可能です。

■期待される効果

- 個人の記憶や経験を簡単に記録し、後世に残すことができる

- 自己理解や人生の振り返りによる心理的効果

- 家族や友人との思い出の共有を促進

- 世代間のコミュニケーションツールとしての活用

■価格

基本機能:無料

オプション機能(高画質PDF出力、詳細な編集機能等):有償

