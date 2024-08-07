ÆüËÜ¤Ë±ï¤Î¿¼¤¤¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Êó½·¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡©¡¡¡ÖÉÔÆ°»º¡¢À¸³¶¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¥Á¡¼¥º¡×¤È¡ÖºÇ¤â´ñÌ¯¤ÊÂ£¤êÊª¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥æ¡¼¥í¤ÏÆüËÜ¤Î¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿(C)Getty Images
¡¡¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤ÊÅØÎÏ¤ÎËö¤ËÆÀ¤é¤ì¤¿µ±¤«¤·¤¤¥á¥À¥ë¡¢¤½¤ì¤ËÉÕÂÓ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÊó½·¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤ÏÌµÅ¨¤À¡×Áª¼êÂ¼¤Î¡ÉÉÔÈ÷¡É¤ò°Ë¶¥±ËÁª¼ê¤¬Åìµþ¸ÞÎØ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°ÛÏÀ¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡ÂÎÁàÃË»Ò¤Î¼ïÌÜÊÌ¤ÎÄ·ÇÏ¤Ç¡Ö15.116¡×¤òµÏ¿¡£¼ïÌÜÊÌ¤Î¾²±¿Æ°¤ËÂ³¤¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥æ¡¼¥í¤¬ÆÀ¤ëÊó¾©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØThe SUN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»öÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥í¤Ï2Æü´Ö¤Ç2¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Â¿³Û¤ÎÊó½·¤òÆÀ¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÀ¯ÉÜ¤«¤é¡ÖÌó2500Ëü±ß¡×¤ÎÊó¾©¶â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤«¤éÉÔÆ°»º¤â¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¡£½Ð¿ÈÃÏ¤¬¥Þ¥Ë¥é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¥Þ¥Ë¥é¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î°ì¤Ä¤Ë3¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¡×¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤«¤é¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¥¢¥ó¥É¥Á¡¼¥º¡¢¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤ÎÀ¸³¶¶¡µë¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤Þ¤¿¥Þ¥«¥í¥Ë¥¢¥ó¥É¥Á¡¼¥º¤È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â°ìÈÌÅª¤È¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¡£¤æ¤Ç¤¿¥Þ¥«¥í¥Ë¤Ë±öÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ»öÃæ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¤â´ñÌ¯¤ÊÊó½·¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ã²½´ïÆâ²Ê°å¤¬¡ÖÀ¸³¶ÌµÎÁ¤ÎÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥æ¡¼¥í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥Ë¥é½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¡¢ÍèÆü¤·¤ÆÄëµþ¹â¤ËÄÌ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄëµþÂç¤Î°åÎÅµ»½Ñ³ØÉô¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°åÎÅ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¤ÏÆÁ½§²ñÆþ¤ê¡£Æ±¤¸¤¯¼ïÌÜÊÌ¤ÎÅ´ËÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿²¬¿µÇ·½õ¡¢¿ùÌîÀµ¶Æ¤é¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤âÆüËÜÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡ÖÍî¤ÁÃå¤±¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÎÁàÃË»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤â³èÌö¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£Æ±¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂçÊª¡¢¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤ËÊÂ¤ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÂçÄ²¸¡ºº¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤Â³¤¡¢³èÌö¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]