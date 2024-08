バルセロナで開かれたオリンピック夏季大会の開会式。聖火が火矢によって点灯された=1992年7月25日、USA TODAY NETWORK via Reuters Connect

パリオリンピックの前半が終わった。前半では各競技の熱戦だけでなく、気球の聖火台や船による選手入場などが印象的な開会式も注目された。だが、オリンピックの開会式で記憶に残る演出と言えば、1992年のバルセロナ大会だろう。1人の男性が聖火のついた矢を放ち、遠方の聖火台に点火したのだ。パリ大会の開会式の際、SNSに改めて当時の記憶を投稿するユーザーもいた。あの「離れ業」を成し遂げた男性はどんな人物なのか。改めて紹介する。(バルセロナ在住ジャーナリスト・長谷川菜奈)

聖火ランナーが掲げるトーチに矢の先を近づけて点火させると、男性はゆっくりと弓を引き、客席の上にそびえる聖火台に狙いを定めた。5秒後。放たれた矢は夜空に弧を描いて聖火台を通過。その瞬間、大きな炎が上がり、会場は大きな拍手に包まれた。

バルセロナオリンピックの開会式の様子だ。聖火台(高さ約90メートル)までは数十メートル。矢が飛んだ下には客席が広がり、手元が狂えば惨事になりかねない。そんなプレッシャーの中、見事に点火を成功させたことはオリンピック史に残る名場面だ。

The Olympic Cauldron was lit with a burning arrow on this day at Barcelona 1992. 🔥



As archery kicks off today at #Paris2024, we're throwing back to that unforgettable moment.🏹✨@worldarchery pic.twitter.com/G9YiuJmZmD