TOMORROW X TOGETHER、ファン500人と夏の運動会！8月20日に開催決定…Weverseで生配信も

TOMORROW X TOGETHERが、ファンとユニークな夏を過ごす。7日、TOMORROW X TOGETHERは公式SNSなどを通じて、オフラインファンイベント「PLAY X TOGETHER 2024」の開催を発表した。「PLAY X TOGETHER 2024」は、メンバーたちとMOA(ファンの名称)の特別な夏の運動会で、8月20日にソウル市西大門(ソデムン)区の明知(ミョンジ)専門大学・芸術体育館で開かれる。

今回のイベントは、2022年にメタバースプラットフォームである「ZEP」で100人のファンと開いた「ミニ運動会」イベントをオフラインに移したものだ。当時、彼らはファンと一緒にグループ名やスローガンを決め、リアルタイムでお互いを応援する双方向コミュニケーションで新しい体験を届けた。初めてオフラインで開かれる今回の運動会は、参加人数を前回の5倍に増やし、規模をさらに拡大。メンバーたちと500人のファンが5つのチームに分かれ、チーム対抗戦で試合を繰り広げる。メンバーたちは、それぞれ100人のファンとチームを組み、チーム名はメンバーたちの意見を反映して名付けられたということで、期待を集めている。TOMORROW X TOGETHERは、バスケットボールシューティング、歩数計対決、綱引きなど、様々なゲームを通じてファンと触れ合い、絆を深める予定だ。「PLAY X TOGETHER 2024」は、参加が難しい全世界のファンのために、ファンコミュニティプラットフォームWeverseを通じて生配信も行う予定だ。詳細はTOMORROW X TOGETHERの公式Weverseコミュニティで確認することができる。彼らは明日(8日)〜21日の2週間、ソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区THE HYUNDAI SEOULにて、公式キャラクター「PPULBATU」の誕生を記念したポップアップ「“PPULBATU WARI WARI” TOMORROW X TOGETHER Official Character POP-UP」を展開する。