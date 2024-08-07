SEVENTEEN、4大ドーム10公演発表 ワールドツアー日本公演
韓国の13人組グループ・SEVENTEENが、新たなワールドツアーの日本公演『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』として4大ドーム公演を発表した。あわせて、日本シングルの発売も決まった。
【ライブ写真】全員ステージ＆チームごとのパフォーマンス写真
新たなワールドツアーは、韓国、アメリカ、アジアで開催。日本公演は11月29・30日のバンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、12月4・5日に東京ドーム、12月12・14・15日に京セラドーム大阪、12月19・21・22日にみずほPayPayドーム福岡の4大ドームで計10公演が行われる。
この公演に先立ち、10月には12thミニアルバムの発売が予定されているが、さらに日本シングルの発売も決定した。詳細は改めて発表される。
■『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』日程
11月29日（金）：愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
11月30日（土）：愛知・ バンテリンドーム ナゴヤ
12月4日（水）：東京・ 東京ドーム
12月5日（木）：東京・ 東京ドーム
12月12日（木）：大阪・ 京セラドーム大阪
12月14日（土）：大阪・ 京セラドーム大阪
12月15日（日）：大阪・ 京セラドーム大阪
12月19日（木）：福岡・ みずほPayPayドーム福岡
12月21日（土）：福岡・ みずほPayPayドーム福岡
12月22日（日）：福岡・ みずほPayPayドーム福岡
【ライブ写真】全員ステージ＆チームごとのパフォーマンス写真
新たなワールドツアーは、韓国、アメリカ、アジアで開催。日本公演は11月29・30日のバンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、12月4・5日に東京ドーム、12月12・14・15日に京セラドーム大阪、12月19・21・22日にみずほPayPayドーム福岡の4大ドームで計10公演が行われる。
■『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』日程
11月29日（金）：愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
11月30日（土）：愛知・ バンテリンドーム ナゴヤ
12月4日（水）：東京・ 東京ドーム
12月5日（木）：東京・ 東京ドーム
12月12日（木）：大阪・ 京セラドーム大阪
12月14日（土）：大阪・ 京セラドーム大阪
12月15日（日）：大阪・ 京セラドーム大阪
12月19日（木）：福岡・ みずほPayPayドーム福岡
12月21日（土）：福岡・ みずほPayPayドーム福岡
12月22日（日）：福岡・ みずほPayPayドーム福岡