SEVENTEENワールドツアー『RIGHT HERE』日本公演が開催決定！4都市全10公演

SEVENTEENが『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』を開催することが決定。11月29日から愛知、東京、大阪、福岡の4都市にて全10公演が開催される。

この公演は韓国、アメリカ、アジアで行われるワールドツアー『SEVENTEEN[RIGHT HERE] WORLD TOUR』の日本公演。この公演に先立ち、10月には、12thミニアルバムの発売が予定されており、日本シングルも発売される。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

ライブ情報

SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN

11/29(金)愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

11/30(土)愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

12/04(水)東京・ 東京ドーム

12/05(木)東京・ 東京ドーム

12/12(木)大阪・京セラドーム大阪

12/14(土)大阪・京セラドーム大阪

12/15(日)大阪・京セラドーム大阪

12/19(木)福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/21(土)福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/22(日)福岡・みずほPayPayドーム福岡

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/