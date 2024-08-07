ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤ÎÁª¼êÀëÀÀ¤Ï¥À¥Ö¥¹¥¿¡ªÇ®Ãæ¾ÉÁª¼ê¤¬±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¡Ö¹¾ÀîÂî¤Î»Ïµå¼°¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡£¸·î£·Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¾Êª¡Ö²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯¡¹¡¢¹ó½ë¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢±êÅ·²¼¤Î³«ºÅÀ§Èó¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï³«Ëë½éÆü¤«¤é£³ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¸áÁ°¤ÎÉô¤È¸á¸åÍ¼Êý°Ê¹ß¤ÎÉô¤ËÊ¬¤±¤ë¡Ö£²ÉôÀ©¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÌîÏ¢¤Ï¡ÖÈãÈ½¡×¤ò¤«¤ï¤¹¤Î¤ËÉ¬»à¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Áá¤¯¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì49¹»¤¬Æþ¾ì¹Ô¿Ê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³«²ñ¼°Ãæ¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤Î»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÂÐºö¤Ï»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È³«²ñ¼°¸å¤ËÂà¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£µå¾ì¿¦°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ö¥¤¥¹¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÂ®Êó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿¿²Æ¤Î³«ºÅ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÅöÁ³¡¢ÈãÈ½¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÉô¤Î¹Ã»Ò±à¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ïº£Ç¯¤ÎÁª¼êÀëÀÀ¤¬¡Ö´°Á´¤Ë¥À¥Ö¥¹¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ìîµåµ¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö£·Æü¤ÎÀ¾µÜ»Ô¤Ï¸áÁ°£¹»þ¤Ç¤¹¤Ç¤Ëµ¤²¹31ÅÙ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ÏÍ¾Íµ¤Ç40ÅÙ¶á¤¤ÂÎ´¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼êÀëÀÀ¤ÏÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤ÎÄÔ°°ÍÛ¼ç¾¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ìÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯¤ÎÂç²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¤«¡¢ÀëÀÀ¤ÎÃæ¤Ç¡ØÀ»ÃÏ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¤³¤ÎÀè¤Î100Ç¯¤â¤³¤³¹Ã»Ò±à¤¬À»ÃÏ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤¿¤Áµå»ù¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¹âÌîÏ¢¤Ë¸À¤ï¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹ó½ëÂÐºö¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¤ä¤ëÃæ¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëà²Æ¤Î¹Ã»Ò±àá¤Ë100Ç¯Àè¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤ÈÀë¸À¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥À¥Ö¥¹¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢³«ºÅÁ°¤Ï½ë¤µÂÐºö¤ÇÊÑÂ§ÆüÄø¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¥É¡¼¥àµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ç¤Ï¡Ö£·²óÀ©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£Á°½Ð¤ÎÌîµåµ¼Ô¤Ï³«²ñ¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ×¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³«Ëë¥²¡¼¥à¤Ë»È¤¦¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤éÍî¤È¤¹µ·¼°¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢³«²ñ¼°¤ÇÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ä¹âÌîÏ¢²ñÄ¹¤Î°§»¢¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Í×¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áª¼ê¤â¹ñÌ±¤âÃ¯¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç15Ê¬¤Ï½Ì¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¬Æþ¾ì¡¢Áª¼êÀëÀÀ¡¢¤½¤ì¤Ç²ò»¶¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ïºî¿·³Ø±¡¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µµð¿Í¤Î¹¾ÀîÂî»á¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤ÆÅê¤²¤ë¤À¤±¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¹¾Àî»á¤Î¹Ã»Ò±à»þÂå¤Î±ÇÁü¤òÁª¼ê¤ä´ÑµÒ¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¸«¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£µÊ¬¶á¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾Àî»á¤Ë¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âÍ×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ºï¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä«¡¢Í¼¤À¤±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦£²ÉôÀ©¤âºÇ½é¤Î£³Æü´Ö¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ëÏÄ¤ß¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤À¤±¤ÏÆÃÊÌ¤À¡×¤È¾ù¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Îµõ¤·¤¤µÄÏÀ¤ÏÂ³¤¯¤Ï¤º¡£¤»¤á¤Æº£Âç²ñ¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤³¤ì°Ê¹ß¡¢½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ê¹âÌÚè½»Ò¡Ë