映画『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』ScreenXの日本予告が公開
■予告には、アルバム『BORN PINK』のタイトル曲「Shut Down」を歌い上げるJISOO、JENNIE、ROSE、LISAの姿が！
BLACKPINKのデビュー8周年記念映画『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』が8月8日から全国ロードショー。
このたび、3面マルチプロジェクションの映画上映システム「ScreenX」の日本予告が公開された。
本作は、全世界で180万人を動員したワールドツアー『BORN PINK』を記録した作品。
予告内では、2022年リリースされたアルバム『BORN PINK』のタイトル曲「Shut Down」をJISOO、JENNIE、ROSE（「E」は、アキュートアクセントありが正式表記）、LISAの4名が歌い上げる様子を垣間見ることがでる。
各シーンによって正面や両側面異なる映像が投影されることで、まるでライブ会場にいるかのような没入感を感じることができるScreenX。ぜひ、3面に広がる大型スクリーンで、新しい映画体験を楽しもう。
また現在、ムビチケカード型前売券（通販／劇場）が発売中。特典として、日本初公開のビジュアルを使用した「日本限定フォトカード（全8種ランダム）」が用意されている。その他、詳細は映画の公式サイトで。
映画情報
『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』
2024年8月8日（木）より全国ロードショー
出演：BLACKPINK（JISOO、JENNIE、ROE、LISA）
制作：CJ 4DPLEX, ScreenX Studio
日本配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
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『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』公式サイト
https://bornpinkincinemas.jp
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