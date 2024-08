映画『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』ScreenXの日本予告が公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■予告には、アルバム『BORN PINK』のタイトル曲「Shut Down」を歌い上げるJISOO、JENNIE、ROSE、LISAの姿が!

BLACKPINKのデビュー8周年記念映画『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』が8月8日から全国ロードショー。

このたび、3面マルチプロジェクションの映画上映システム「ScreenX」の日本予告が公開された。

本作は、全世界で180万人を動員したワールドツアー『BORN PINK』を記録した作品。

予告内では、2022年リリースされたアルバム『BORN PINK』のタイトル曲「Shut Down」をJISOO、JENNIE、ROSE(「E」は、アキュートアクセントありが正式表記)、LISAの4名が歌い上げる様子を垣間見ることがでる。

各シーンによって正面や両側面異なる映像が投影されることで、まるでライブ会場にいるかのような没入感を感じることができるScreenX。ぜひ、3面に広がる大型スクリーンで、新しい映画体験を楽しもう。

また現在、ムビチケカード型前売券(通販/劇場)が発売中。特典として、日本初公開のビジュアルを使用した「日本限定フォトカード(全8種ランダム)」が用意されている。その他、詳細は映画の公式サイトで。

映画情報

『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』

2024年8月8日(木)より全国ロードショー

出演:BLACKPINK(JISOO、JENNIE、ROE、LISA)

制作:CJ 4DPLEX, ScreenX Studio

日本配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2024 YG ENTERTAINMENT INC. All Rights Reserved.

『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』公式サイト

https://bornpinkincinemas.jp

BLACKPINK OFFICIAL SITE

https://ygex.jp/blackpink/

BLACKPINK GLOBAL OFFICIAL FANCLUB BLINK MEMBERSHIP (JP)

https://blackpink-official.jp/

YG JAPAN OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/YGJAPANofficial

YG JAPAN OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/ygentertainment_jp/