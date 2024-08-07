KAT-TUNÃæ´ÝÍº°ì¡¢Æü¥Æ¥ì¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤Ø¡Ö¤´ËÜ¿Í¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡×
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¤Ï7Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤Î¡ÈÌ©²ñÊóÆ»¡É¤ò¼õ¤±¡¢KAT-TUN¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤Î¶à¿µ¤òÈ¯É½¡£°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ´Ý¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°7¡§30¡Ë¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÆ±Æü¡¢ORICON NEWS¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï¡¢Ãæ´Ý¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´ËÜ¿Í¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡KAT-TUN¤Ï2001Ç¯·ëÀ®¡¢06Ç¯3·î22Æü¤Ë¡ÖReal Face¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2016Ç¯4·î¤Ë3¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢1Ç¯8¥ö·î¤Î½¼ÅÅ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯1·î¤«¤é¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ï1983Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î40ºÐ¡£¸½ºß¤Ï¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ê¤É¾ðÊóÈÖÁÈ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£2021Ç¯4·î¤«¤é¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤é¤È¤È¤â¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢2023Ç¯6·î¤«¤é¡Ø·î´©¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¡Ø»³ÅÄ·¯¤Î¤¶¤ï¤á¤¯»þ´Ö¡Ù¤ÎÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯1·î16Æü¤Ë¤Ï¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï¡¢Ãæ´Ý¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´ËÜ¿Í¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ï1983Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î40ºÐ¡£¸½ºß¤Ï¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ê¤É¾ðÊóÈÖÁÈ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£2021Ç¯4·î¤«¤é¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤é¤È¤È¤â¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢2023Ç¯6·î¤«¤é¡Ø·î´©¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¡Ø»³ÅÄ·¯¤Î¤¶¤ï¤á¤¯»þ´Ö¡Ù¤ÎÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯1·î16Æü¤Ë¤Ï¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£