¡Ú½Ã°å¤¬²òÀâ¡ÛÇ¤Ë¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ëÈéÉæÉÂ¡Ã¼£ÎÅË¡¤ÈÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Î¥ß¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÈéÉæ±ê
¥Î¥ß¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÈéÉæ±ê¤Ï¥Î¥ß¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÉÒ¾É¤¬¸¶°ø¤ÎÈéÉæÉÂ¤Ç¤¹¡£
¥Î¥ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´óÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¥ß¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÈéÉæ±ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¯¿ô¤Î¥Î¥ß¤Ç¤â·ã¤·¤¯áÚ¤¬¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸¶°ø
¥Î¥ß¤¬Ç¤ò³ú¤ó¤À¤È¤¡¢¥Î¥ß¤ÎÂÃ±Õ¤¬Ç¤ÎÂÎÆâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂÃ±Õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ë¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ
ÇØÃæ¤«¤é¹ø¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀÖ¤¤¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬´µÉô¤ò¤·¤¤ê¤Ë¤Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃ¦ÌÓ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
áÚ¤ß¤Ï¶¯¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÎ¤ò³ú¤ó¤À¤êÁß¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ½Ð·ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¥Î¥ß¤¬´óÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥Î¥ß¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¥ß¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÈéÉæ±ê¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÉ¤¤Î¥Î¥ß¤Ë¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥Î¥ß¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¹ø¡Ê¤·¤Ã¤Ý¤ÎÉÕ¤±º¬ÉÕ¶á¡Ë¤ÎÌÓ¤ò¤«¤¤ï¤±¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¹õ¤¤¾®¤µ¤ÊÎ³¤¬¤ß¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¥Î¥ß¤ÎÊµ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¥Î¥ß¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼£ÎÅ¤ÈÂÐºö
¤Þ¤º¤Ï¥Î¥ß¤ò¶î½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¥Î¥ß¼è¤ê¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ç¥Í¥³¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥³¤Ï¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Áß¤²õ¤·¤Î½ý¤¬¤Ç¤¤¿ÈéÉæ¤Ë¥·¥ã¥ó¥×ーºÞ¤Ï»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Î¥ß¶î½ü¤Ë¤Ï¥Î¥ß¶î½üºÞ¤òÅêÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
áÚ¤ß¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼£ÎÅÅö½é¤Ï¤«¤æ¤ß»ß¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ß¶î½üºÞ¤ÏÄê´üÅª¤ËÅêÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢¥Í¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ß¤ÎÀ®Ãî¤ò¶î½ü¤·¤Æ¤â¡¢²È¤Î¾²¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥Î¥ß¤ÎÍñ¤äÍÄÃî¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤¬À®Ãî¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Í¥³¤Ë´óÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ë¥Î¥ß¤òºÆ´óÀ¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥ß¶î½üºÞ¤ÏÄê´üÅª¤ËÅêÍ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Î¥ß¶î½üºÞ¤ÎÅêÍ¿´Ö³Ö¤Ï¡¢ÌôºÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î½»Âð¤Ïµ¤Ì©À¤¬¤¿¤«¤¯¡¢Åß¤âÃÈË¼¤¬¤¤¤¤Æ²¹¤«¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Î¥ß¤È¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Í¥³¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥Î¥ßÂÐºö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹¥»ÀµåÀÆù²ê¼ð·²¡Ê¤³¤¦¤µ¤ó¤¤å¤¦¤»¤¤¤Ë¤¯¤¬¤·¤å¤°¤ó¡Ë
¹¥»ÀµåÀÆù²ê¼ð·²¤Ï¼¡¤Î①～③¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¾É¾õ¤Î¤¢¤ëÈéÉæÉÂ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£①Ê¢Éô¤äÂçÂÜÉô¤ÎÆâÂ¦¡¢¼óÊÕ¤êÅù¤ò·ã¤·¤¯¤Ê¤á¤¿¤ê¡¢¤«¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ ②¸åÂ¤Î¸åÂ¦¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÀþ¾õ¤ÎÉÂÊÑ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£¤«¤æ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£ ③¾å¸ý¿°¤ËÄÙáç¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£
¸¶°ø
¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹¥»Àµå¤ÏÇò·ìµå¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¤È¿¼¤¤¤«¤«¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¥»Àµå¤ÏºÙ¶Ý¤ä´óÀ¸Ãî¤¬ÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤½¤ì¤é¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Æ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¹¥»Àµå¤ÏÁý¤¨¤¹¤®¤ë¤ÈÂÎ¤Ë±ê¾É¤ò°ú¤¤ª¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¥»Àµå¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ¯¤¼«ÂÎ¤¬¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Ê¤¼°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¥»ÀµåÀÆù²ê¼ð·²¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬Ê£»¨¤Ë¤«¤é¤ß¤¢¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¥Î¥ß¤ä¿©¤ÙÊª¡¢´¶À÷¾É¤Ê¤É¤Î³°ÅªÍ×°ø¤«¤é¡¢¥Í¥³¼«¿È¤ÎÌÈ±Öµ¡Ç½¤ÎÆÍÈ¯Åª¤Ê°Û¾ï¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¾É¾õÊ¢Éô¤äÂçÂÜÉô¤ÎÆâÂ¦¡¢¼óÊÕ¤êÅù¤Ë¥×¥éー¥¯¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×
Ã¦ÌÓ¤·¤Æ¼¾¤êµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¿¤é¤Ë¾¯¤·¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Î¤³¤È¤ò¥×¥éー¥¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡¢¥×¥éー¥¯¤¬¤ªÊ¢¤äÆâ¸Ô¤Ê¤É¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥³¤¬¤Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤ËÄÙáç¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¥Í¥³¤ÏÄÙáçÉô¤ò¤Ï¤²¤·¤¯¤Ê¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤áÈéÉæ¤¬¤¿¤À¤ì¡¢ºÙ¶Ý´¶À÷¤ò¤Ò¤¤ª¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÂ¤ä³Ü¡¢É¡¡¢¸ý¹ÐÆâ¤ËÆù²ê¼ð¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Àþ¾õ¤Ë¤Õ¤¯¤é¤à¥¿¥¤¥×
ËÄ¤é¤ó¤À¤È¤³¤í¤¬Ã¦ÌÓ¤·¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀþ¾õ¤Ë¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤«¤æ¤ß¤ÏÈ¼¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï°ìºÐÌ¤Ëþ¤Î¼ã¤¤¥Í¥³¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸ý¿°¤ËÄÙáç¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×
¹¥»ÀµåÀÆù²ê¼ð·²¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±ÄË¡¹¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¾å¸ý¿°¤ËÄÙáç¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÄËÀÄÙáç¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸ý¿°¤¬¤¨¤°¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÄËÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Í¥³¤ÏÄË¤ß¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤ÈÂÐºö
¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¼ç¤Ë¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤äÌÈ±ÖÍÞÀ©ºÞ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¯È¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÉÂÊÑÉô¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹çºÆÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´°¼£¤¬Æñ¤·¤¤ÉÂµ¤¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¸¶°ø¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢´°¼£¤â²ÄÇ½¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶°ø¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´°øÀÈéÉæ±ê¡Ê¿´°øÀÃ¦ÌÓ¾É¡Ë
ºÇ¶á¡¢¥Í¥³¤ÎÈéÉæ¼À´µ¤Ç¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÀº¿ÀÅªÍ×°ø¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖçÓ¤á²õ¤·¡×¤Ç¤¹¡£
¸¶°ø
Ç¤Ï¤è¤¯¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¡ÊÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¡Ë¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Î£±¤Ä¤ËÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç¤ÎÀå¤Ï¤ª¤í¤·¶â¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼¹Ù¹¤ËçÓ¤áÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤ÆÌÓ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤¦¤¹¤ë¤Ë¡¢ÅÙ¤ò±Û¤·¤¿ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤¬¤³¤ÎÈéÉæÉÂ¤Î¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Í¥³¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ê¼«¿È¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¡ËÈéÉæ¤òçÓ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¡Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢Í·¤Ö»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆÂà¶þ¡¢¥È¥¤¥ì¤¬±ø¤¤¡¢Â¿Æ¬»ô°é¤Î¾ì¹ç¤ÏÁêÀ¤¬°¤¤Åù¡Ë¤¬Âç¤¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÎ¤«¤é¡¢¡Ö¥Í¥³¤Ï¿Í¤Ë¤Ä¤¯¤è¤ê²È¤Ë¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥³¤Ë¤È¤Ã¤Æµï½»¶õ´Ö¤ÎÊÑ²½¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÆÇ¤Ê¤éÆëÀ÷¤à¤Î¤â¤Ï¤ä¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·Ç¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤É¤»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¡Ö·ëº§¤·¤Æ¼Â²È¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¥Í¥³¤ò¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¡Ö¼Â²È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¥Í¥³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¤¬ÌµÆñ¤Ê¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉáÃÊÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ì½ê¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Ç¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ú¤Ã±Û¤·¤¿¸å¤ä¡¢²È¤òÂç¤¤¯²þÃÛ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¿´°øÀÈéÉæ±ê¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥Í¥³¤Ï°Æ³°Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ
Ã¦ÌÓ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤äÆâ¸Ô¡¢¸å»è¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Í¥³¤¬çÓ¤á¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ªÊ¢¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆçÓ¤á¤ÆÃ¦ÌÓ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ÏÌÓ¤¬È´¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢çÓ¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈéÉæ¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥¥Ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¤¤¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤½¤³¤«¤éºÙ¶Ý´¶À÷¤¬¤ª¤³¤ê¥¸¥å¥¯¥¸¥å¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤ÈÂÐºö
Ã¦ÌÓ¤Î¸¶°ø¤¬Àº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤¹¤è¤¦¹©É×¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿´°øÀÈéÉæ±ê¤È°ìÃ¶¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤è¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È²¿¤é¤«¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¸¶°ø¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿´°øÀÈéÉæ±ê¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¥«¥éー¤òÁõÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈéÉæ±ê¤ÏçÓ¤á¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¥«¥éー¼«ÂÎ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÈéÉæ±ê¤òÁá¤¯¤Ê¤ª¤¹¤¿¤á¤Ë°ì»þÅª¤Ë¤Ç¤â¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢³°¤Ø½Ð¤ë¥Í¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥éー¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ³°¤Ø½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ìô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àº¿À°ÂÄêºÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä´ÁÊýÌô¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Í¥³¤¬çÓ¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤òÃµ¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò¶ËÎÏ¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿°ú¤Ã±Û¤·¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¤â¤È¤Î²È¤Ë¥Í¥³¤òÌá¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ò·è¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥³¤ÏÊÑ²½¤ò·ù¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤ÏÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÇ¤òÂ¿Æ¬»ô°é¤¹¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¿Æ¬»ô°é¤Ë¤ÏÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í·¤ÓÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¥×¥é¥¹ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÆ¬¤Î¾ì¹ç¤è¤ê¤â¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æ¬¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÇÆ±»Î¤ÎÁêÀ¤ÎÌäÂê¤â¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Å¬Àµ¤Ê»ô°éÆ¬¿ô¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥Í¥³¤ËÂ¿¤¤ÈéÉæÉÂ¤È¤·¤Æ¥Î¥ß¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÈéÉæ±ê ¹¥»ÀµåÀÆù²ê¼ð·² ¿´°øÀÈéÉæ±ê¡Ê¿´°øÀÃ¦ÌÓ¡Ë
°Ê¾å¡¢£³¤Ä¤òº£²ó¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤·¤¿ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Î¥ßÍ½ËÉ ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ëÍ×°ø¤ò¶ËÎÏ¼è¤ê½ü¤¯ ÇØ·Ê¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¤Ê¤¤¤«Ãí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯
¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ë»ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¥Í¥³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Í¥³¤ÎÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿©»ö¡¢Íî¤ÁÃå¤±¤ë´Ä¶¤ò¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°ÏÆâ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£