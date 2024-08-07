木村拓哉、初のInstagramライブ開催が決定
ツアー開催地となる横浜（東京）・仙台・名古屋・大阪・福岡の主要駅周辺にて木村拓哉の特製うちわがサプライズ配布。このうちわには、8月14日20:00よりアルバム発売記念Instagramライブを開催する旨が記載されており、木村拓哉にとって初のInstagramライブ実施となる。
Instagramライブ内では、アルバム収録曲のミュージックビデオ初解禁や質問コーナーを実施。先日撮影現場密着の様子がYouTubeチャンネル「木村さ〜〜ん！」にて先行公開となった、「ここにいる」ミュージックビデオの完成版を本ライブ配信内で初披露することになる。また、ビクターエンタテインメントのオフィシャルInstagramアカウントでは事前に本人への質問を大募集。当日の配信内で本人が答えていくアットホームなライブ配信を企画中だ。コメントに直接本人が反応する可能性もある。
ライブ・イベント情報
8月14日20:00より
【Instagram URL】 https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/
【ビクターエンタテインメント Instagram】
※ストーリーズで木村本人への質問を募集。8/7 17:00頃の初回投稿後、翌日も同様の募集投稿を行います。
https://www.instagram.com/victor_entertainment/
リリース情報
8月14日発売
[初回限定盤A（CD+豪華ブックレット仕様）]
[初回限定盤B（CD+DVD）]
[通常盤（CDのみ）]
[Crew盤（ファンクラブ限定盤）]
[初回限定盤A（CD+豪華ブックレット仕様）]
商品内容：CD+豪華ブックレット仕様
税込価格：\7,260（税抜価格：\6,600）
封入特典：封入応募特典シリアルコード
商品番号：VIZL-2336
[初回限定盤B（CD+DVD）]
商品内容：CD+DVD
特典DVD：・Stay Safe (Music Video) ・Head Shot (Music Video)・Music Video Making
封入特典：封入応募特典シリアルコード
税込価格：\4,840（税抜価格：\4,400）
商品番号：VIZL-2337
[通常盤（CDのみ）]
商品内容：CD
封入特典：封入応募特典シリアルコード
税込価格：\3,630（税抜価格：\3,300）
商品番号：VICL-65980
Crew盤（ファンクラブ限定盤）
商品内容：CD
封入特典：オリジナルメッセージカード封入
限定応募施策：「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」コンサートチケット付き C&C Secret Menu
税込価格：\3,630（税抜価格：\3,300）
商品番号：NCS-3049
・収録曲
[CD収録曲順]
M1 「No Night, No Starlight」
作詞：前田甘露 作曲：久保田利伸
編曲：柿崎洋一郎
M2 「“10月の恋人たち（Lovers in October）”」
作詞・作曲：竹内まりや 編曲：多保孝一
M3 「ここにいる」
作詞・作曲：柳沢亮太(SUPER BEAVER)
編曲：柳沢亮太、河野圭
M4 「Head Shot」
作詞 : MiNE 作曲・編曲: Albin Nordqvist
M5 「‘Cause I love you」
作詞：佐藤舞花 作曲：久保田利伸
編曲：柿崎洋一郎
M6 「メニュー」
作詞：明石家さんま / Tiger
作曲・編曲：井出泰彰
M7 「君の空気に触れた瞬間(とき)」
作詞・作曲：吉田拓郎 編曲：鳥山雄司
M8 「Crazy in love」
作詞・作曲：堂本 剛 編曲：堂本 剛 / Gakushi
M9 「心得」
作詞・作曲：Uru 編曲：清水俊也
M10「Cherry Bomb」
作詞：Komei Kobayashi
作曲 : Rasmus Viberg / Stefan Ekstedt / Samuel Waermo
編曲 : Stefan Ekstedt / Samuel Waermo
M11「Stay Safe」
作詞：AI 作曲・編曲：AI / UTA
ライブ・イベント情報
［大阪］
9月29日（日）Asueアリーナ大阪（大阪市中央体育館） 開演時間18:00
9月30日（月）Asueアリーナ大阪（大阪市中央体育館） 開演時間17:00
［神奈川］
10月13日（日）横浜アリーナ 開演時間18:00
10月14日（月・祝）横浜アリーナ 開演時間17:00
［愛知］
11月23日（土・祝）ポートメッセなごや第１展示館 開演時間18:00
11月24日（日）ポートメッセなごや第１展示館 開演時間17:00
［宮城］
12月14日（土）宮城セキスイハイムスーパーアリーナ 開演時間17:00
［福岡］
12月25日（水）マリンメッセ福岡A館 開演時間17:00
チケット料金：FC\11,000（税込）・一般\11,500（税込）
関連リンク