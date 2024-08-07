リリース情報





[初回限定盤A（CD+豪華ブックレット仕様）] [初回限定盤A（CD+豪華ブックレット仕様）]



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『SEE YOU THERE』8月14日発売[初回限定盤A（CD+豪華ブックレット仕様）]商品内容：CD+豪華ブックレット仕様税込価格：\7,260（税抜価格：\6,600）封入特典：封入応募特典シリアルコード商品番号：VIZL-2336[初回限定盤B（CD+DVD）]商品内容：CD+DVD特典DVD：・Stay Safe (Music Video) ・Head Shot (Music Video)・Music Video Making封入特典：封入応募特典シリアルコード税込価格：\4,840（税抜価格：\4,400）商品番号：VIZL-2337[通常盤（CDのみ）]商品内容：CD封入特典：封入応募特典シリアルコード税込価格：\3,630（税抜価格：\3,300）商品番号：VICL-65980Crew盤（ファンクラブ限定盤）商品内容：CD封入特典：オリジナルメッセージカード封入限定応募施策：「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」コンサートチケット付き C&C Secret Menu税込価格：\3,630（税抜価格：\3,300）商品番号：NCS-3049・収録曲[CD収録曲順]M1 「No Night, No Starlight」作詞：前田甘露 作曲：久保田利伸編曲：柿崎洋一郎M2 「“10月の恋人たち（Lovers in October）”」作詞・作曲：竹内まりや 編曲：多保孝一M3 「ここにいる」作詞・作曲：柳沢亮太(SUPER BEAVER)編曲：柳沢亮太、河野圭M4 「Head Shot」作詞 : MiNE 作曲・編曲: Albin NordqvistM5 「‘Cause I love you」作詞：佐藤舞花 作曲：久保田利伸編曲：柿崎洋一郎M6 「メニュー」作詞：明石家さんま / Tiger作曲・編曲：井出泰彰M7 「君の空気に触れた瞬間(とき)」作詞・作曲：吉田拓郎 編曲：鳥山雄司M8 「Crazy in love」作詞・作曲：堂本 剛 編曲：堂本 剛 / GakushiM9 「心得」作詞・作曲：Uru 編曲：清水俊也M10「Cherry Bomb」作詞：Komei Kobayashi作曲 : Rasmus Viberg / Stefan Ekstedt / Samuel Waermo編曲 : Stefan Ekstedt / Samuel WaermoM11「Stay Safe」作詞：AI 作曲・編曲：AI / UTA