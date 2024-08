【ワイヤレスレーシングホイール APEX for PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC】10月 発売予定価格:21,980円

ホリは、ステアリング型コントローラー「ワイヤレスレーシングホイール APEX for PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC」を10月に発売する。価格は21,980円。

本商品はプレイステーション 5/プレイステーション 4/PCに対応したステアリング型コントローラー。ワイヤレス+バッテリー内蔵でワイヤレスならではの自由なプレイスタイルを実現。なお、ステアリングユニットとフットペダルの間は有線接続となる。

ウイニングモード搭載し、ステアリングの切れ角を270°から180°に切り替えることで、最小限のモーションでのハンドリングが可能。ステアリングは直径28cm、握りやすいコブ付きラバーグリップとなっている。

その他、デッドゾーン調節機能、リニアリティ調節機能、ボタンアサイン機能なども搭載している。

【対応機種】

PlayStation 5、PlayStation 4、PC (※ PCはXinput方式)

※ PCとの互換性は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、および保証されていません。

※ PCでご使用の場合

対応OS : Windows 11/10

入力規格:Xinput

必要環境:USB Type-A端子

【製品仕様】

ステアリングユニット

外形寸法:(幅)約28cm × (奥行)約27.5cm × (高さ)約28.6cm

ステアリング直径:約28cm

回転角:約270°

質量:約1.4kg

接続方式 :2.4GHz無線通信

充電時間:約3時間

連続動作時間:最大約10時間 ※使用環境によって大幅に使用時間が短くなる可能性があります。

フットペダル

外形寸法:(幅)約22.5cm × (奥行)約30cm × (高さ)約15cm

質量:約0.6kg

ケーブル長:約2m

レシーバー

外形寸法:(幅)約3.4cm × (奥行)約1.7cm × (高さ)約0.8cm

質量:約4g

通信方式:2.4GHz 無線通信

USBケーブル

ケーブル長:約2m

接続方式:USB Type-A to USB Type-C

【ご注意】

※ 本品をPlayStation 5およびPlayStation 4でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。

※ PlayStation 5およびPlayStation 4本体のシステムソフトウェアを最新のバージョンに更新してください。

※ PlayStation 5およびPlayStation 4本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

※ 一部のPlayStation 5およびPlayStation 4規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

詳しくは弊社の製品ページをご覧ください。

※ PSボタンでPlayStation 5およびPlayStation 4本体の起動はできません。

※ PSボタンでPlayStation®5のレストモードおよびPlayStation®4のスタンバイモードからの復帰はできません。

※ 本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

・アダプティブトリガー

・モーションセンサー機能

・バイブレーション(振動)機能

・タッチパッド

・タッチパッドボタン

・マイク

・スピーカー

・ライトバー

・プレーヤーランプ

・ヘッドセット端子

【セット内容】

・ステアリングユニット × 1

・フットペダル × 1

・クランプ × 1

・クランプシャフト × 1

・吸盤 × 4

・レシーバー × 1

・USBケーブル (Type-A to Type-C™) × 1

・クイックスタートガイド × 1

※ 本品はフォースフィードバック機能を搭載しておりません。

※ 写真と本品は多少異なる場合があります。

※ 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※ 記載されている機能以外は搭載しておりません。

※ 内容欄に記載されているもの以外は含まれておりません。

(C) HORI CO., LTD.