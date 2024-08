【アーケードアーカイブス でろ~んでろでろ】8月8日 発売予定価格: PS4版 837円 Nintendo Switch版 838円 プレイ人数:1~2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用パズル「アーケードアーカイブス でろ~んでろでろ」の配信を8月8日に開始する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

「でろ~んでろでろ」は、1995年にテクモから発売されたパズルゲーム。プレーヤーは降ってくる玉を同じ色同士でくっつけて消していく。消えた玉のそばにいる玉はびっくりして左右に伸びるので、思わぬ連鎖が生まれることもある。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中!

公式番組「アーケードアーカイバー」が、YouTubeライブにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、たくさんのコンテンツが用意された生番組となっている。

8月8日19時からは「でろ~んでろでろ特集」が配信される。番組にはコーエーテクモゲームスの執行役員・原尾宏次氏が出演する。

