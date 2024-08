GOT7 ベンベン、3rdミニアルバム「BAMESIS」のプレビュー＆MV予告映像を公開…ダークな雰囲気で魅了

GOT7のベンベンが、3rdミニアルバム「BAMESIS」で披露する強烈なコンセプトを予告した。彼は6日、公式SNSを通じて同アルバムのダブルタイトル曲「Last Parade」「Thank You Come Again」のプレビュー映像を公開。本日(7日)には「Last Parade」のMV予告映像も公開し、注目を集めた。メインタイトル曲「Last Parade」は、勇壮なムードと強烈なビートが耳を刺激する。サブタイトル曲「Thank You Come Again」は、中毒性の高いサビ部分のメロディーが印象的だ。

ベンベンは以前から収録曲ごとのプレビュー映像を順次公開しており、ラテン風のメロディーとスペイン語の歌詞が印象的な「Mi Ultimo Dese」、幻想的で洗練されたムードの「Ball Like That」、彼の柔らかな歌声が際立つ「Must Be Nic」と、個性豊かな楽曲が注目を集めていた。満を持してタイトル曲の一部が明らかになったことで、ファンの期待は一層高まっている。「BAMESIS」は、昨年3月にリリースされた1stフルアルバム「Sour&Sweet」以降約1年5ヶ月ぶりとなる新譜だ。同時に、14ヶ国16都市で開催したソロワールドツアーを終えて以降初めてリリースするアルバムでもある。アルバムのタイトルはベンベンの名前の綴り「BamBam」と、“起源”を意味する「Genesis」を合わせた造語で、「ベンベンが作った1つの世界」という意味を持つ。幼少期に韓国に渡り、K-POPアーティストとして成功するまで黙々と成長を続けてきた彼のアイデンティティを、「BAMESIS」という新たな空間で表現した。ベンベンは今回のアルバムで自らプロデューサーを務め、ユニークで個性的な仕上がりを実現した。デビュー以降初めて見せる男性的なフィジカルを前面に押し出したコンセプトには、大きな関心が寄せられている。彼はヒップホップ、ラテンといった多様なジャンルの音楽に挑戦し、アーティストとしてさらに成長した姿を披露する予定だ。3rdミニアルバム「BAMESIS」は、8日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。