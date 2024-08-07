Æ±ÅÀ¤ÎÌµ»àËþÎÝ¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¹ßÈÄ¡¡ÍÅÄ¹©¥¨¡¼¥¹¤ËË¬¤ì¤¿¡È¸Â³¦¡É¡Ä124µåÇ®Åê¤âÎÞ
º´²ìÂç²ñ¸å¤ËÈ¯¾É¡ÖÄË¤ß»ß¤á¤ò°û¤ó¤Ç¤â¸ú¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬7Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«Ëë¡£³«²ñ¼°Ä¾¸å¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇÍÅÄ¹©¡Êº´²ì¡Ë¤¬¼¢²ì³Ø±à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÐ±Êßê´õÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Íø¤ÏÓ¤Îº¸Éª¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢8²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç124µå¤ÎÇ®Åê¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì6-10¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Î¼é¤ê¤Ç¤ÏÍÅÄ¹©¥Ê¥¤¥ó¤Î¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¡¢¤Ï¤¿ÌÜ¤Ë¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤Î4ÈÖ¡¦²¬ÅÄ¹¬ÂçÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Êü¤Ã¤¿Èôµå¤Ë¡¢Ãæ·ø¼ê¤Î°æºêÏ¡³°Ìî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÌÜÂ¬¤ò¸í¤êÆ¬¾å¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¡ÊµÏ¿¤ÏÆóÎÝÂÇ¡Ë¡¢2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀÐ±Ê¤Î¼ººö¡Ê¥´¥í¤ò¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤ÈË½Åê¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î²ó¤À¤±¤Ç3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÀÐ±Ê¤Ïº´²ì¸©Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¸å¡¢º¸ÉªÄË¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖºòÆü10¡Á20µå¤ò100¡ó¤ÎÎÏ¤ÇÅê¤²¤¿»þ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÏºÇ½é¤«¤éÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÄË¤ß»ß¤á¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ú¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ø1¡Ù¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÏÃ¯¤Ë¤â¾ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Çßºê¿®»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢ÀÐ±Ê¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸©Âç²ñ¤ò¤¢¤¤¤Ä¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤âÅê¤²¤µ¤»¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ§¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐ±Ê¤Ïº´²ì¸©Âç²ñ½éÀï¤ÎÁá°ðÅÄº´²ìÀï¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê±äÄ¹10²ó148µå´°Åê¾¡Íø¡£¿Àºë¤È¤Î½à·è¾¡¡¢Ä»À´¹©¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤â¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Î9²ó1¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¡¢ÌµÎà¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡ÈÅÐÈÄ²óÈò¡É¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®138¥¥í¤ÎÀÐ±Ê¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏMAX130¥¥í»ß¤Þ¤ê¤Ç¡¢4²ó°Ê¹ß¤Ï¤µ¤é¤ËÍî¤Á¤Æ120¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â100¥¥íÁ°¸å¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢80¡Á90¥¥íÂæ¤Î¥«¡¼¥Ö¤òº®¤¼¤ÆÇ´¤ê¤ËÇ´¤ë¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤âÊ³µ¯¤·¡¢7²ó¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç4-4¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢8²ó¤Ë¸Â³¦¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¤È2¼ººö¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Áê¼ê¤Î9ÈÖÂÇ¼Ô¡¦¿ùËÜÀ²´ðÊá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò¥«¥¦¥ó¥È0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢Çßºê´ÆÆÄ¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö20¡×¤Î1Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦ÅÄÃæÍè¶õÅê¼ê¤Ø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
½©¤Îº´²ì¹ñÂÎ¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥«¥¦¥ó¥È0-2¤Ç¤ÎÅê¼ê¸òÂå¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤À¤¬¡¢Çßºê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËþÎÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÂå¤¨¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ó¤Ê¾ìÌÌ¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ä¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÕ¤á¤ÆÅê¼êÍÍø¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Çßºê´ÆÆÄ¤Î¡È¿Æ¿´¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÅÄÃæ¤Ï¡¢¿ùËÜ¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡¢¹ñÃçÍ¥À±³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¡¢2¼ººö¤âÍí¤ó¤Ç¤³¤Î²ó¤Ë·èÄêÅª¤Ê4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÍÅÄ¹©¤Î7¤Ä¤â¤Î¼ººö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ±Ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë°¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÕÇ¤¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤¤¡¢ÎÞ¤ÇÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£Çßºê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯·ÑÅê¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÐ±Ê¤¬Ä´»Ò¤¬°¤¤¤Ê¤ê¤Ë´Ë¤¤µå¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òÂå¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÍÅÄ¹©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ù¤¤¤Î»Ä¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï½©¤Ë¤â¤¦1ÅÙ¡¢ÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î¤Ëº´²ì¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñÂÎ¤Ë¡¢³«ºÅ¸©ÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£ÀÐ±Ê¤Ï¡ÖÂ´¶È¸å¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤ÆÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹ñÂÎ¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÉª¤òÄ¾¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£º£ÅÙ¤³¤½ÂÎÄ´ËüÁ´¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¹â¹»ÌîµåÀ¸³è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë