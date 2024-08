世界中で愛されるアイコニックなオレンジ色のねこ“ガーフィールド”が新たな3Dアニメーション映画となって、この夏日本上陸!

映画『ねこのガーフィールド』が2024年8月16日(金)より全国の映画館にて公開されます。

公開を目前に控えた8月7日、映画『ねこのガーフィールド』ニャンダフル・ファミリー試写会が開催されました☆

映画『ねこのガーフィールド』ニャンダフル・ファミリー試写会レポート

開催日:2024年8月7日

世界中で愛されるアイコニックなオレンジ色のねこ“ガーフィールド”が新たな3Dアニメーション映画となって、この夏日本上陸!

映画『ねこのガーフィールド』が2024年8月16日(金)より全国の映画館にて公開されます。

今回、“大人気キャラクターのガーフィールドに会いたい!”という親子連れが集まり、試写会を開催。

上映後には、主人公・ガーフィールド役の山里亮太さん、

ボスねこのジンクス役のMEGUMIさん、

そして“ガーフィールド”が登場!

ガーフィールドが嫌いなものは月曜日。

そんなエピソードにちなんで、嫌いなものの話題に。

試写会に参加した子どもたちに聞いてみると、「ムカデ」や「カメムシ」、「汚い海」などが上がり、山里亮太さんとMEGUMIさんも共感の嵐!

MEGUMIさんは「最近の暑さが嫌いなので、毎日アイスを食べてます」、

山里亮太さんは「僕が嫌いなのは才能のある若手の台頭・・・と急に動くセミですね」

「嫌いなものと向き合う、克服しようとすると成長できますよ」とMEGUMIさんは母親目線でアドバイス。

「成長できるチャンスですよね。でも逃げたくなったら逃げるのも大事です」と山里亮太さんは続けます。

最後は、おそろいの“猫耳”をつけてガーフィールドになりきった子どもたちと記念撮影!

夏休みの思い出作りを盛り上げました☆

映画「ねこのガーフィールド」作品紹介

タイトル:『ねこのガーフィールド』

原題:THE GARFIELD MOVIE

日本公開:8月16日(金)より全国の映画館で公開

US公開:2024年5月24日

監督:マーク・ディンダル『チキン・リトル』

キャスト:クリス・プラット『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ、『ジュラシック・ワールド』シリーズ/サミュエル・L・ジャクソン『アベンジャーズ』シリーズ/ハンナ・ワディンガム『レ・ミゼラブル』

配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

映画館に一歩踏み込んだ瞬間からもう、“予測不能な大冒険”が始まる!

感想トークが尽きることのない、この夏一番の大冒険が待っています。

映画『ねこのガーフィールド』は、2024年8月16日より全国公開です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 山里亮太&MEGUMI登壇!映画『ねこのガーフィールド』ニャンダフル・ファミリー試写会 appeared first on Dtimes.